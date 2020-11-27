Экономика

16:02 27.11.2020

"Укрзализныця" договорилась с DHL совместно организовывать контейнерные поезда, создаст логистический центр для ее грузов в Киеве

2 мин читать
"Укрзализныця" договорилась с DHL совместно организовывать контейнерные поезда, создаст логистический центр для ее грузов в Киеве

АО "Укрзализныця" (УЗ) подписала меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с компанией DHL Global Forwarding.

"Согласно документу "Укрзализныця" и DHL будут организовывать контейнерные поезда, привлекать дополнительные грузы и расширять географию перевозок. Также на основе филиала ЦТС "Лиски" в Киеве планируем создать мощный логистический центр для грузов компании DHL", - написал глава "Укрзализныци" Владимир Жмак в своем Телеграм-канале в пятницу.

Жмак назвал это выходом на новый уровень международного сотрудничества для УЗ и на совершенно качественно иной уровень работы для Центра транспортного сервиса "Лиски".

Со своей стороны "Укрзализныця" взяла на себя обязательства работать над упрощением прохождения таможенных процедур на территории Украины и гарантировать соблюдение графика движения поездов.

В DHL планируют дальнейшем продолжать развивать железнодорожную экспедицию с основным акцентом на транспортный коридор Китай - Украина - европейские страны и обратно.

Кроме того, стороны будут обмениваться актуальной информацией, работать над совершенствованием тарифной политики, чтобы сделать перевозки более привлекательными для клиентов, делиться опытом по развитию транспортной логистики и инфраструктуры и т.п.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве подписали председатель правления АО "Укрзализныця" Жмак, исполнительный директор "Лиски" Эдвин Берзиньш и генеральный директор DHL Global Forwarding Стив Хуанг.

Прямые контейнерные поезда из Китая в Украину по территории четырех стран начали курсировать с 8 июня 2020 года - за это время проследовало уже 17 поездов.

Всего по территории Украины на регулярной основе курсирует 36 контейнерных поездов, а контейнерные перевозки составляют 2,3% от общего объема перевозок грузов железнодорожным транспортом Украины.

Теги: #укрзализныця #dhl
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:16 27.11.2020
"Укрзализныця" обнаружила кражу 600 л дизтоплива и помогла Нацполиции задержать нарушителей

"Укрзализныця" обнаружила кражу 600 л дизтоплива и помогла Нацполиции задержать нарушителей

17:45 26.11.2020
"Укрзализныця" утвердила договор о допуске частных локомотивов к работе на железной дороге

"Укрзализныця" утвердила договор о допуске частных локомотивов к работе на железной дороге

12:34 26.11.2020
"Укрзализныця" хочет перевести на ж/д 50% туристов, путешествующих по Украине

"Укрзализныця" хочет перевести на ж/д 50% туристов, путешествующих по Украине

11:33 20.11.2020
"Укрзализныця" отменила фиксированный гарантийный взнос в $300 тыс. для транзитных ж/д перевозок

"Укрзализныця" отменила фиксированный гарантийный взнос в $300 тыс. для транзитных ж/д перевозок

20:11 18.11.2020
СБУ заблокировала поставку некачественных запчастей производства РФ для "Львовской зализныци"

СБУ заблокировала поставку некачественных запчастей производства РФ для "Львовской зализныци"

07:54 18.11.2020
В отношении 15 чиновников "Укрзализныци", которых подозревают в завладении почти 59 млн грн, открыто уголовное дело

В отношении 15 чиновников "Укрзализныци", которых подозревают в завладении почти 59 млн грн, открыто уголовное дело

14:51 13.11.2020
В Украину прибыл 3-й контейнерный поезд из Китая по новому маршруту – "Укрзализныця"

В Украину прибыл 3-й контейнерный поезд из Китая по новому маршруту – "Укрзализныця"

16:16 12.11.2020
Кабмин отменил ограничения на зарплаты глав и членов правлений "Укрзализныци", аэропорта "Борисполь" и АМПУ

Кабмин отменил ограничения на зарплаты глав и членов правлений "Укрзализныци", аэропорта "Борисполь" и АМПУ

16:05 11.11.2020
"Укрзализныця" назначила "Интерсити+" сообщением Киев - Львов - Киев на 18 ноября

"Укрзализныця" назначила "Интерсити+" сообщением Киев - Львов - Киев на 18 ноября

10:30 09.11.2020
"Укрзализныця" возобновила посадку на 11 ж/д станциях

"Укрзализныця" возобновила посадку на 11 ж/д станциях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В проекте госбюджета-2021 ко второму чтению предлагается увеличить на 2 млрд грн расходы на Офис генпрокурора и уменьшить на 4 млрд грн расходы на Минобразования

Проект государственного бюджета на 2021 год передан в Раду для рассмотрения во втором чтении

Энергосообщество призывает "Нафтогаз" к продаже газа на бирже, глава НАК называет условия

Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 ко 2-му чтению с дефицитом 5,47% ВВП

Правительство Украины одобрило проект госбюджета-2021 ко второму чтению

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нафтогаз" допускает совместное с европейскими странами освоение Черноморского шельфа

Украина сможет добиться переноса точек передачи газа "Газпрома" на границу с РФ в сотрудничестве с Еврокомиссией – "Нафтогаз" и ОГТСУ

В проекте госбюджета-2021 ко второму чтению предлагается увеличить на 2 млрд грн расходы на Офис генпрокурора и уменьшить на 4 млрд грн расходы на Минобразования

Украинцы потребляют все меньше растворимого кофе, отдавая предпочтение зерновому и молотому - Аскания FMCG

Минрегион планирует перевыполнить план по школам в рамках "Большого строительства"

Проект государственного бюджета на 2021 год передан в Раду для рассмотрения во втором чтении

"Филип Моррис" просит президента поддержать альтернативные предложения с постепенным повышением ставок налога на ТИЭН

Энергосообщество призывает "Нафтогаз" к продаже газа на бирже, глава НАК называет условия

Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 ко 2-му чтению с дефицитом 5,47% ВВП

Правительство Украины одобрило проект госбюджета-2021 ко второму чтению

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА