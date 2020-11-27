"Укрзализныця" договорилась с DHL совместно организовывать контейнерные поезда, создаст логистический центр для ее грузов в Киеве

АО "Укрзализныця" (УЗ) подписала меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с компанией DHL Global Forwarding.

"Согласно документу "Укрзализныця" и DHL будут организовывать контейнерные поезда, привлекать дополнительные грузы и расширять географию перевозок. Также на основе филиала ЦТС "Лиски" в Киеве планируем создать мощный логистический центр для грузов компании DHL", - написал глава "Укрзализныци" Владимир Жмак в своем Телеграм-канале в пятницу.

Жмак назвал это выходом на новый уровень международного сотрудничества для УЗ и на совершенно качественно иной уровень работы для Центра транспортного сервиса "Лиски".

Со своей стороны "Укрзализныця" взяла на себя обязательства работать над упрощением прохождения таможенных процедур на территории Украины и гарантировать соблюдение графика движения поездов.

В DHL планируют дальнейшем продолжать развивать железнодорожную экспедицию с основным акцентом на транспортный коридор Китай - Украина - европейские страны и обратно.

Кроме того, стороны будут обмениваться актуальной информацией, работать над совершенствованием тарифной политики, чтобы сделать перевозки более привлекательными для клиентов, делиться опытом по развитию транспортной логистики и инфраструктуры и т.п.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве подписали председатель правления АО "Укрзализныця" Жмак, исполнительный директор "Лиски" Эдвин Берзиньш и генеральный директор DHL Global Forwarding Стив Хуанг.

Прямые контейнерные поезда из Китая в Украину по территории четырех стран начали курсировать с 8 июня 2020 года - за это время проследовало уже 17 поездов.

Всего по территории Украины на регулярной основе курсирует 36 контейнерных поездов, а контейнерные перевозки составляют 2,3% от общего объема перевозок грузов железнодорожным транспортом Украины.