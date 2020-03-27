"Интерпайп НТЗ" в 2019г нарастил прибыль в 3,5 раза

ПАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" ("Интерпайп НТЗ", Днепр) по итогам 2019 года увеличило чистую прибыль в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом - до 3 млрд 562,296 млн грн с 1 млрд 27,732 млн грн.

Согласно объявлению компании о годовом собрании акционеров 29 апреля, ее нераспределенная прибыль к концу года составила 3 млрд 875,453 млн грн.

За год "Интерпайп НТЗ" сократил текущие обязательства на 22,2% - до 13 млрд 567,890 млн грн, при этом долгосрочные обязательства возросли в 4,8 раза - до 2 млрд 460,156 млн грн. В то же время дебиторская задолженность увеличилась на 0,2% - до 13 млрд 659,990 млн грн.

Активы "Интерпайп НТЗ" в 2019 году возросли на 8,6% - до 20 млрд 705,433 млн грн, в том числе основные средства - на 12,1%, до 3 млрд 446,147 млн грн.

В проектах решений собрания, копией которых располагает агентство "Интерфакс-Украина", акционерам предлагается утвердить основные показатели деятельности произвести в 2020 году, в соответствии с которыми объем реализации продукции составит 367,6 тыс. тонн, чистый доход - 12,2 млрд грн.

Полученную в 2019 году прибыль предлагается не распределять.

"Интерпайп НТЗ" производит прямошовные сварные трубы диаметром от 152 до 530 мм. Его производственные мощности превышают 850 тыс. тонн.

По данным НДУ на четвертый квартал 2019 года, в собственности ООО "Интерпайп Украина" находится 12,0902% его акций, KLW Limited (Кипр) – 60% и Interpipe Limited (Кипр) – 21,84%.

"Интерпайп" – международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания, входящая в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Уставный капитал ПАО "Интерпайп НТЗ" составляет 100 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.