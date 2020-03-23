Экономика

19:05 23.03.2020

Продажи легковых авто в Украине за первую "карантинную" неделю выросли на 74% к "докарантинной" – глава Auto-Consulting

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Продажи легковых авто в Украине за первую "карантинную" неделю выросли на 74% к "докарантинной" – глава Auto-Consulting

Продажи новых легковых автомобилей за первую неделю карантина в Украине (16-22 марта – ИФ), в среднем выросли на 74% по сравнению с "докарантинной" неделей (9-15 марта), сообщает гендиректор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий.

"Прошлая карантинная неделя у многих операторов принесла рост числа продаж новых автомобилей на 74% по сравнению с докарантинной неделей. Тут сыграли свою роль колебания гривны, маркетинговые акции у операторов и общий ажиотаж, и слухи о будущем дефиците автомобилей", - написал Омельницкий в Фейсбук.

По его данным, на этой волне ряд операторов фиксировали росты продаж на 30-90-121%.

"Но к концу недели рост выдохся. Стали закрывать автосалоны и переходить на продажу (вернее консультации) в онлайн. Результаты не заставят себя ждать", - считает эксперт.

В целом, по его данным, за 21 день марта продажи новых легковых авто выросли на 36% к февралю текущего года, легких коммерческих – на 17%.

Как сообщалось, по итогам января-февраля текущего года авторынок показал прирост к аналогичному периоду 2019 года на 26%.

Теги: #карантин #авторынок
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