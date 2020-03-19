Экономика

17:30 19.03.2020

Brent замедлила рост, торгуется около $26 за баррель

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Brent замедлила рост, торгуется около $26 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают заметно расти на торгах в четверг, однако Brent замедлила рост.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:49 составляет $25,96 за баррель, что на $1,11 (4,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов их цена поднималась выше $27 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $2,62 (12,86%) - до $22,99 за баррель.

Росту нефтяных цен способствовало, в частности, объявление новой, беспрецедентной по масштабам программы Европейского центрального банка (ЕЦБ) по выкупу облигаций на 750 млрд евро, отмечает S&P Global Platts.

"Мера ЕЦБ на время способствовала стабильности на рынках. Но мы должны ежечасно следить за ситуацией. Сложно предсказать, что случится сегодня днем", - считает аналитик Petromatrix Оливье Жакоб.

Помимо этого, ряд Центробанков, включая Резервный банк Австралии, ЦБ Бразилии, Индонезии, Филиппин и Тайваня, объявили о снижении базовой ставки для поддержки экономической активности.

Тем временем американский сенатор-республиканец Кевин Крамер накануне призвал президента США Дональда Трампа запретить импорт нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК в ответ на действия, которые, по его словам, "искажают энергетические рынки", сообщает Bloomberg.

В среду Минэнерго Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco держать поставки нефти на уровне 12,3 млн баррелей в сутки, который должен быть достигнут в апреле после развала сделки ОПЕК+, в течение нескольких месяцев. При этом Эр-Рияд не только "открыл кран", резко увеличив предложение на рынке, страдающем от низкого спроса из-за коронавируса, но и предложил существенные скидки к цене своей нефти для покупателей из Европы, Азии и США.

Теги: #цены #нефть
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