Bolt намерен контролировать рост цен на свои услуги во время карантина в Украине, призывает другие сервисы присоединится к инициативе

Сервис по заказу такси Bolt (ранее - Taxify) намерен контролировать рост цен на свои услуги в Украине во время карантина, сообщил региональный менеджер компании Тарас Потичный.

"Как житель Киева и руководитель Bolt Украина, я понимаю, что с закрытием метро надвигается логистический коллапс. Чтобы предотвратить его, я всем нам рекомендую быть сознательными и оставаться дома максимально, насколько это возможно. В свою очередь, я призываю все компании, занимающиеся перевозкой, в том числе такси, получив феноменальный рост спроса, не наживаться на этом ажиотаже!" - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

Потичный отметил, что ценообразование в такси зависит от баланса спроса и предложения.

"Если, например, с вокзала одновременно хочет поехать 500 человек, а вблизи лишь 50 автомобилей, то цена начнет динамично расти, стимулируя больше водителей отправляться в зону увеличенного спроса, что будет снижать разницу между пассажирами и водителями, а значит и цену, которая со временем вернется к базовому тарифу. Поэтому цены на такси после закрытия метро сложно даже прогнозировать", - написал топ-менеджер.

В связи с этим, по его словам, компания Bolt приняла решение контролировать рост цен на свои услуги и призывает другие компании присоединиться к этой инициативе.

"Я лично призываю всех операторов рынка перевозки, такси и связанные с ними информационные сервисы поддержать эту тактику сознания. Uklon, Uber присоединяйтесь! (...) Готовый оперативно организовать межотраслевую рабочую группу по этому вопросу и обсудить общую тактику действий", - добавил он.

Ранее Bolt сообщил об увеличении количества машин, а также усилении мер предосторожности в связи с угрозой распространения коронавируса в Украине.

Bolt - ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы - транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.