Экономика

19:48 13.03.2020

Украина должна побороться за получение европейских заказов, переносимых из Китая из-за коронавируса – глава ТПП

1 мин читать
Украина должна побороться за получение европейских заказов, переносимых из Китая из-за коронавируса – глава ТПП

Часть заказов на изготовление комплектующих, узлов и полуфабрикатов европейские страны в связи с коронавирусом могут перенести из Китая ближе к ЕС, и украинским предприятиям необходимо побороться за них, считает президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

"Распространение коронавируса может вызвать масштабные изменения в распределении производства и создании новых производственных цепочек… Украинские предприятия также должны побороться за получение контрактов от европейских компаний", – цитирует его слова со Львовского экспортного форума пресс-служба палаты.

Президент ТПП сообщил, что часть крупных европейских стран рассматривают возможность переноса частично или полностью заказов на изготовление комплектующих, узлов и полуфабрикатов из Китая в страны ЕС или страны-соседи: Турцию, Словакию, Польшу, Румынию.

"Многие украинские производители уже перешли на европейские стандарты промышленной продукции. По нашим оценкам, процесс выстраивания новых производственных цепочек закончится в течение года", – отметил Чижиков.

Помимо того ТПП Украины призвала украинские компании принимать активное участие в работе по пересмотру квот и тарифов, определенных соглашением об Ассоциации Украина-ЕС, так как обновленное соглашение должно быть подписано в 2021 году.

Теги: #коронавирус #заказы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:39 13.03.2020
В Великобритании отложили на год выборы мэра Лондона из-за коронавируса

В Великобритании отложили на год выборы мэра Лондона из-за коронавируса

19:37 13.03.2020
Турция приостанавливает полеты в девять стран Европы до середины апреля

Турция приостанавливает полеты в девять стран Европы до середины апреля

19:12 13.03.2020
Около 100 украинцев застряли на границе Италии и Словении

Около 100 украинцев застряли на границе Италии и Словении

18:50 13.03.2020
Европа стала эпицентром пандемии коронавируса - глава ВОЗ

Европа стала эпицентром пандемии коронавируса - глава ВОЗ

18:39 13.03.2020
Суммарно в Украине провели более 500 исследований на коронавирус – и.о.гендиректора ЦОЗ

Суммарно в Украине провели более 500 исследований на коронавирус – и.о.гендиректора ЦОЗ

18:38 13.03.2020
Законопроект о коронавирусе вводит ответственность за несоблюдение карантина

Законопроект о коронавирусе вводит ответственность за несоблюдение карантина

18:01 13.03.2020
Скончавшуюся в Радомышле женщину госпитализировали в больницу, которая не была определена для помощи пациентам с коронавирусом COVID-19

Скончавшуюся в Радомышле женщину госпитализировали в больницу, которая не была определена для помощи пациентам с коронавирусом COVID-19

17:36 13.03.2020
SkyUp предлагает возможность возврата 100% стоимости билета на все рейсы с вылетом до 31 мая

SkyUp предлагает возможность возврата 100% стоимости билета на все рейсы с вылетом до 31 мая

17:30 13.03.2020
В Житомирской области есть два подозрения на коронавирус

В Житомирской области есть два подозрения на коронавирус

16:54 13.03.2020
Секретарь СНБО подтвердил случаи заражения коронавирусом в ОРДЛО

Секретарь СНБО подтвердил случаи заражения коронавирусом в ОРДЛО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ за эту неделю продал на межбанке $981,60 млн в поддержку гривни

Украина и США договорились о поставках 6-8 млрд куб. м/год LNG для создания хаба – замглавы Минэкоэнерго

НБУ в пятницу вновь объявил аукцион по продаже до $200 млн

Доходность евробондов Украины за "черный четверг" подскочила до 8-11%, ВВП-варранты подешевели почти на 20%

Новое правительство Украины подтвердило приверженность реформам и новой программе с МВФ – представитель Фонда

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ за эту неделю продал на межбанке $981,60 млн в поддержку гривни

Украина и США договорились о поставках 6-8 млрд куб. м/год LNG для создания хаба – замглавы Минэкоэнерго

ФГВФЛ намерен заняться в 2020г мирным урегулированием с должниками, пока имеет одну заявку от Бахматюка

"Нова Пошта" в Радомышле работает в обычном режиме с усиленными мерами безопасности

Минэкономики ухудшит макропрогноз на 2021-2023гг

Президент МАУ считает действия освещавшего рейс из Милана блогера направленными на разжигание паники

Клиенты monobank с начала недели увеличили покупку доллара в 4,2 раза, евро – 2,3 раза

НБУ в пятницу вновь объявил аукцион по продаже до $200 млн

Доходность евробондов Украины за "черный четверг" подскочила до 8-11%, ВВП-варранты подешевели почти на 20%

Broadcom в I финквартале снизил чистую прибыль на 19%, отказался от годового прогноза из-за коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА