Украина должна побороться за получение европейских заказов, переносимых из Китая из-за коронавируса – глава ТПП

Часть заказов на изготовление комплектующих, узлов и полуфабрикатов европейские страны в связи с коронавирусом могут перенести из Китая ближе к ЕС, и украинским предприятиям необходимо побороться за них, считает президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

"Распространение коронавируса может вызвать масштабные изменения в распределении производства и создании новых производственных цепочек… Украинские предприятия также должны побороться за получение контрактов от европейских компаний", – цитирует его слова со Львовского экспортного форума пресс-служба палаты.

Президент ТПП сообщил, что часть крупных европейских стран рассматривают возможность переноса частично или полностью заказов на изготовление комплектующих, узлов и полуфабрикатов из Китая в страны ЕС или страны-соседи: Турцию, Словакию, Польшу, Румынию.

"Многие украинские производители уже перешли на европейские стандарты промышленной продукции. По нашим оценкам, процесс выстраивания новых производственных цепочек закончится в течение года", – отметил Чижиков.

Помимо того ТПП Украины призвала украинские компании принимать активное участие в работе по пересмотру квот и тарифов, определенных соглашением об Ассоциации Украина-ЕС, так как обновленное соглашение должно быть подписано в 2021 году.