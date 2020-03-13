Экономика

19:17 13.03.2020

НБУ за эту неделю продал на межбанке $981,60 млн в поддержку гривни

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НБУ за эту неделю продал на межбанке $981,60 млн в поддержку гривни

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке $981,60 млн, тогда как на прошлой неделе объем покупки валюты составил $150 млн, продажи – $307,2 млн.

Согласно сообщению на сайте центробанка, $39 млн продано с выбором лучшей цены купли-продажи, $803 млн – в рамках интервенций по единому курсу, $139,6 млн – на валютных аукционах.

Операции по покупке валюты центробанк не осуществлял.

При этом, по данным НБУ, в пятницу центробанк продал на межбанке $141,6 млн, из которых $63,7 млн – на валютном аукционе по средневзвешенному курсу 26,0315 грн/$1.

Кроме того, в предыдущие три дня, соответственно, центробанк также поддерживал гривню интервенциями: во вторник продал $270 млн, в среду – $350 млн и в четверг – $220 млн.

По данным НБУ, в целом с начала года регулятор купил в резервы $1,23 млрд, а продал – $1,58 млрд.

Как сообщалось, за неделю курс гривни на межбанке опустился до 26,205 грн/$1 в пятницу, 13 марта, с 24,995 грн/$ (6 марта – ИФ), на наличном рынке он достиг 26,02-26,65 грн/$1 (покупка-продажа), а на "сером" – 26,35-26,65 грн/$.

Теги: #нбу #межбанк #гривня
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