Экономика

17:57 12.03.2020

Нефтяные цены продолжают заметно снижаться, Brent - на уровне $33,43 за баррель

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Нефтяные цены продолжают заметно снижаться, Brent - на уровне $33,43 за баррель

Цены на нефть замедлили падение в ходе торгов в четверг, но продолжают снижаться темпами 4,5-6,5%.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:19  составляет $33,43 за баррель, что на $2,36 (6,59%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов ее падение превышало 7%.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,49 (4,52%) - до $31,49 за баррель.

Цена Brent вошла в состояние "суперконтанго", при котором ближайший фьючерс торгуется более чем на $10 дешевле по отношению к тому же месяцу следующего года, пишет Bloomberg.

По состоянию на 15:19 МСК цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в мае текущего года составляла $33,84 за баррель, что на $10,09 ниже, чем с поставкой в мае 2021 года.

"Суперконтанго" наблюдалось на нефтяном рынке после финансового кризиса 2008 года, что позволило нефтяным трейдерам извлечь выгоду, пишет Bloomberg. Аналогичная ситуация наблюдалась и в период ценовой войны 2014-2016 годов.

Помимо этого, агентство сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что нефтеперерабатывающие компании в Европе, включая Royal Dutch Shell, BP, Total и OMV, закупают у Saudi Aramco больше нефти, чем обычно, из-за снижения цены. По информации источников, Саудовская Аравия предлагает нефть сорта Arab Light с поставкой в Роттердам по цене $25 за баррель, что намного дешевле российской марки Urals.

Между тем заседание технического комитета ОПЕК+ (JTC), запланированное на 18 марта, вероятно, будет отменено, хотя пока окончательного решения еще нет, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией. Ранее сообщалось, что заседание может пройти в режиме видеоконференции из-за коронавируса.

Теги: #цены #нефть
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