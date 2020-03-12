Экономика

15:11 12.03.2020

НБУ допускает внеочередной пересмотр учетной ставки

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НБУ допускает внеочередной пересмотр учетной ставки

Национальный банк Украины допускает внеочередной пересмотр учетной ставки, сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"В последние дни вы видели много примеров внеочередного пересмотра ставки… Я не могу ничего исключать. Ситуация очень динамичная", – сказал Сологуб на пресс-брифинге в Киеве в четверг.

По его словам, НБУ будет изучать необходимость данного подхода, однако четких параметров для таких мер нет. "Мандат НБУ – это макроэкономическая стабильность", – подчеркнул замглавы центробанка.

Теги: #учетная_ставка #нбу #сологуб
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