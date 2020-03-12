Экономика

14:35 12.03.2020

НБУ понизил учетную ставку с 11% до 10%

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НБУ понизил учетную ставку с 11% до 10%

Правление Национального банка Украины решило с 13 марта понизить учетную ставку с 11% до 10% годовых.

"Правление Нацбанка приняло решение об учетной ставке в условиях, когда инфляционное давление слабеет быстрее, чем ожидалось, а экономика требует дальнейшей поддержки", – отмечается в сообщении центробанка в четверг.

Согласно ему, к концу 2020 года прогноз учетной ставки понижен до 7%.

Ключевым предположением, которое правление принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Заключение новой программы с МВФ уменьшит уязвимость экономики Украины в период турбулентности на мировых рынках во времена пиковых выплат по государственному долгу. Также на восприятие Украины инвесторами будут влиять решения украинских судов об ответственности и обязательств экс-собственников неплатежеспособных банков перед государством", – отметил НБУ.

Среди рисков центробанк также называет распространение нового коронавируса, что потенциально может привести к рецессии мировой экономики и значительного сокращения экономической активности в Украине.

Актуальными, по мнению НБУ, остаются другие риски – эскалация военного конфликта на востоке и новые торговые ограничения со стороны РФ, сокращение урожая зерновых и плодовоовощных культур из-за неблагоприятных погодных условий, увеличение волатильности мировых цен на продукты питания из-за глобальных изменений климата.

Теги: #нбу #ставка #нацбанк
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