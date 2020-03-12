Экономика

12:12 12.03.2020

"Укрзализныця" предлагает сотрудникам с малолетними детьми работать удаленно на период карантина

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"Укрзализныця" предлагает сотрудникам с малолетними детьми работать удаленно на период карантина

АО "Укрзализныця" (УЗ) предлагает сотрудникам, которые имеют детей дошкольного или школьного возраста и которым не с кем оставить их на период карантина дома, работать удаленно, сообщила пресс-служба УЗ в четверг.

"По согласованию со своим непосредственным руководством сотрудники, не вовлеченные в непрерывный производственный процесс и обеспечение безопасности движения, будут иметь право работать удаленно (на дому) до завершения карантина или вероятной смены обстоятельств", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци" Желько Марчека.

По его словам, сотрудники, которые имеют необходимость работать в течение периода введения карантина дистанционно, должны безотлагательно уведомить об этом своих руководителей.

Кроме того, "Укрзализныця" на период карантина предлагает сотрудникам воспользоваться такими возможностями как предоставление ежегодного отпуска вне графика; установление неполного графика работы, правом на отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет.

Компания также обязала сотрудников отменить или отсрочить заграничные командировки и по возможности проводить рабочие встречи в режиме онлайн-конференций. Пассажирам "Укрзализныця" рекомендует контролировать свое физическое состояние, при необходимости измерять температуру и при малейших признаках респираторного заболевания (в частности лихорадки и кашля) самоизолироваться и вызвать врача; ввести режим регулярного проветривания помещений; по возможности осуществлять дезинфекционные мероприятия.

Теги: #коронавирус #укрзализныця
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