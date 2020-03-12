"Нафтогаз" предлагает работать удаленно сотрудникам с малолетними детьми

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает не задействованным в беспрерывном производственном процессе сотрудникам компании, у которых есть малолетние дети, работать удаленно, сообщил глава правления Андрей Коболев.

"Что делать сотрудникам, если вашу школу или садик закрыли на карантин, а малолетнего ребенка не с кем оставить? Мы в "Нафтогазе" решили, что в таких случаях, по согласованию с вашим непосредственным руководителем и если вы не задействованы в непрерывном производственном процессе, вы имеете право работать удаленно. Ваше рабочее место будет определено дома до завершения карантина или изменения обстоятельств", – написал он на своей странице в соцсети Faceboook в среду вечером.

Он также отметил, что в четверг департамент управления персоналом и социальной политики предоставит детальные рекомендации оформления такого рабочего процесса. Коболев также анонсировал предоставление правлением "Нафтогаза" инструкции руководителям всех предприятий группы относительно принятия соответствующих решений, в соответствии с которыми сотрудники, имеющие такую необходимость, начиная с четверга, смогут работать удаленно.

"Коллеги из департамента безопасности сделают необходимые шаги, чтобы минимизировать риски при удаленной работе сотрудников. Просим коллег, которым необходима такая возможность, сообщить об этом своему руководителю (имейлом или по телефону) и ждать дальнейших инструкций. Компания также готовит другие рекомендации и решения о порядке работы в связи с рисками распространения коронавируса", – написал глава НАК.

Как сообщалось, в среду, 11 марта, правительство приняло решение о введении с 12 марта трехнедельного карантина для всех учебных заведений.