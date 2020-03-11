НБУ имеет достаточно резервов отразить небольшое давление на гривню нерезидентов-владельцев ОВГЗ – мнение

Нерезиденты в условиях начинающегося мирового кризиса, вероятно, будут выводить из Украины средства от погашения принадлежащих им облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), однако у Нацбанка есть резервы для отражения этого давления на гривню, считает основатель и глава инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа.

"В ситуациях неопределенности, турбулентности и отсутствия понимания, что будет происходить дальше, финансовые инвесторы всегда реагируют одинаково: они продают бумаги с рейтингом "В" и ниже (тот уровень, на котором сейчас и находится Украина). И это даже притом что за последний год этот рейтинг вырос", – сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, подтверждением этому является "черный понедельник" 9 марта этого года, в котором нет никакого украинского контекста. "И курс гривни, и снижение стоимости бондов, которое началось еще в начале прошлой недели, и неспособность Беларуси разместить свои евробонды, и дефолт Ливана, и преддефолтное состояние Эквадора – это все сигналы, наступающего мирового кризиса, который начался с коронавируса в Китае", – пояснил Мазепа.

Он добавил, что большая волатильность сегодня наблюдается на рынках многих национальных валют: это касается не только гривни, но и российского рубля, турецкой лиры, евро и фунта стерлинга.

"И то, что гривня упала до 25,5 грн/$1, это, скорее всего, результат вот этой паники. Хотя, очевидной причины для такой паники нет", – считает глава Concorde Capital. Он пояснил, что низкие цены на нефть и растущая неопределенность, в условиях которой украинцы станут меньше потреблять импорта и больше сберегать, для Украины означают улучшение торгового баланса, который имеет все шансы за многие годы стать положительным.

"Что может в далекой перспективе повлиять на курс гривни, так это та ситуация, что иностранцы уходят из активов всех развивающихся рынков", – полагает Мазепа. По его словам, инвесторы уходят даже из европейских активов: перекладываются либо в золото, либо в американские ценные бумаги. "Это значит, что инвесторы, чьи бумаги погашаются в этом году, не будут перекладываться в новые выпуски, которые, возможно, будет предлагать Минфин. Скорее всего, они возьмут эти гривни от погашений, пойдут на валютный рынок и купят за них доллары. Это может привести к небольшому давлению на национальную валюту", – спрогнозировал глава Concorde Capital.

В то же время он отметил, что валютные резервы НБУ на начало марта превышали $26,6 млрд и обеспечивали четыре месяца импорта, тогда как общепринятым комфортным резервом являются три месяца импорта, или около $19-20 млрд.

"Эта цифра дает НБУ люфт в $7 млрд, которые он мог бы безболезненно предложить в рынок. Именно на случай непредвиденных ситуаций, таких как кризис, когда иностранцы уходят с развивающихся рынков – это та подушка, которую имеет Нацбанк, чтобы поддержать гривню", – считает Мазепа.

Как сообщалось, НБУ 10 марта вышел на рынок с интервенциями в $270 млн и уменьшил падение курса гривни к доллару до 40 коп., объяснив сформировавшееся давление на нацвалюту психологическим фактором.

Критики Нацбанка обвиняют регулятора в его якобы стремлении обеспечить выход нерезидентов из ОВГЗ по более выгодному курсу. За первую неделю марта портфель ОВГЗ нерезидентов сократился на 3 млрд грн (около $120 млн) – до 123,67 млрд грн, тогда как НБУ за это время купил на межбанковском валютном рынке $150 млн, но одновременно продал $307,2 млн.