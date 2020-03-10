Экономика

18:22 10.03.2020

Представитель Украины при МВФ призывает Украину обсудить стратегию страны

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Представитель Украины при МВФ призывает Украину обсудить стратегию страны

Представитель Украины при МВФ Владислав Рашкован призвал Украину обсудить стратегию страны.

"Думаю, было бы неплохо собрать вместе специалистов по макроэкономике и обсудить дальнейшую стратегию страны. Уверен, новому правительству будет полезен такой анализ", – написал он в Facebook во вторник.

"Не хотите отложить в сторону межкорпоративные разногласия и встретиться вместе для формирования какого-то консенсус-документа в новых внешних реалиях? Уверен: площадка для такой дискуссии/кооперации (даже виртуальной в условиях вируса) найдется", – добавил Рашкован.

Теги: #рашкован #мвф
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