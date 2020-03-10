Экономика

11:10 10.03.2020

Air France может отменить 3,6 тыс. рейсов в марте на фоне распространения коронавируса

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Air France может отменить 3,6 тыс. рейсов в марте на фоне распространения коронавируса

Франко-голландская Air France-KLM, крупнейший авиаперевозчик Европы, сообщила, что ее французское подразделение Air France, как ожидается, отменит 3,6 тыс. рейсов в марте, сократив объем дальнемагистральных операций на 13% по сравнению с изначальными планами.

Нидерландская KLM может также сократить свои дальнемагистральные операции в аналогичном масштабе на фоне продолжающегося распространения эпидемии коронавируса.

Ожидается, что Air France сократит количество рейсов в Европе на 25%, а во Франции - на 17%.

Тем временем австралийская Qantas Airways Ltd. отказалась от примерно четверти своих международных рейсов на шесть месяцев, приостановив полеты почти всех своих лайнеров Airbus A380. Главным образом в результате сокращения числа рейсов было затронуто азиатское направление, где объем операций снизился на 31% по сравнению с годом ранее, сообщила авиакомпания.

Qantas также сократила рейсы в США и Великобританию или стала использовать для имеющихся рейсов более мелкие самолеты. Полеты восьми из 12 Airbus A380, принадлежащих компании, будут приостановлены до середины сентября.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) на прошлой неделе обновила прогноз выручки мировых авиакомпаний в сфере пассажирских перевозок на 2020 год с учетом распространения коронавируса COVID-19. Теперь она ожидает, что потери могут составить от $63 млрд (включая $22 млрд в Китае) при сохранении текущей ситуации с заболеванием до $113 млрд в случае дальнейшего распространения вируса.

Теги: #коронавирус #air_france
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