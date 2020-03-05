Нефть дорожает на новостях о договоренностях ОПЕК по дополнительному снижению добычи, Brent - $51,42 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут в четверг на новостях о достижении странами ОПЕК договоренности о дополнительном сокращении добычи.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:25 МСК подорожали до $51,42 за баррель, что на $0,29 (на 0,57%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Котировки апрельских фьючерсов WTI на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на $0,26 (на 0,56%) - до $47,04 за баррель.

Страны ОПЕК на заседании в четверг согласовали необходимость дополнительного снижения нефтедобычи странами ОПЕК+ для борьбы с последствиями эпидемии COVID-19, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В среду на заседании министерского комитета ОПЕК+ выявились разногласия между Саудовской Аравией и Россией относительно снижения добычи в условиях распространения инфекции. Эр-Рияд настаивает на углублении сокращений на объем до 1,5 млн б/с, Москва, в свою очередь, выступает за продление сделки ОПЕК+ на второй квартал на текущих условиях.

Объемы дополнительного снижения добычи ОПЕК+ должны зависеть от перспектив восстановления добычи в Ливии, которая снизила производство в феврале до 150 тыс. б/с с более чем 1,1 млн б/с, считает глава консалтинговой компании FGE Ферейдун Фешараки. В интервью Bloomberg TV он заявил, что, если Ливия не восстановит уровень добычи, сокращения на 1 млн б/с будет достаточно, чтобы уравновесить рынок. Однако, по его мнению, страны ОПЕК+ должны быть готовы к более существенному снижению, если ливийская добыча восстановится.