Экономика

17:11 03.03.2020

ФРС снизила процентную ставку на 0,5 п.п.

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ФРС снизила процентную ставку на 0,5 п.п.

Федеральная резервная система США экстренно снизила базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 1-1,25% годовых.

Коронавирус несет риски для экономической активности, говорится в сообщении Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС.

"В свете этого и для поддержки достижения целей по максимальной занятости и ценовой стабильности FOMC принял решение снизить процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,5 процентного пункта".

Последует

Теги: #фрс #процент #ставка
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