Несколько админзданий в центре Киева передадут ФГИ на приватизацию

Неэффективно используемые админздания в центре Киева, находящиеся в государственной собственности, передадут Фонду госимущества (ФГИ) для приватизации, сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Мы инициируем проект, который должен освободить целый квартал из четырех-пяти зданий в самом центре Киева... Здания будут переданы в Фонд госимущества и приватизированы на прозрачных аукционах", – написал он в Facebook во вторник.

По его словам, эти объекты находятся в запущенном состоянии, и сотрудники из этих зданий будут переведены в более комфортные условия. Кроме того, отметил Дубилет, часть этих площадей сдается в субаренду, иногда – неофициально.