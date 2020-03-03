Экономика

16:16 03.03.2020

Несколько админзданий в центре Киева передадут ФГИ на приватизацию

1 мин читать
Несколько админзданий в центре Киева передадут ФГИ на приватизацию

Неэффективно используемые админздания в центре Киева, находящиеся в государственной собственности, передадут Фонду госимущества (ФГИ) для приватизации, сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Мы инициируем проект, который должен освободить целый квартал из четырех-пяти зданий в самом центре Киева... Здания будут переданы в Фонд госимущества и приватизированы на прозрачных аукционах", – написал он в Facebook во вторник.

По его словам, эти объекты находятся в запущенном состоянии, и сотрудники из этих зданий будут переведены в более комфортные условия. Кроме того, отметил Дубилет, часть этих площадей сдается в субаренду, иногда – неофициально.

Теги: #киев #дубилет #приватизация #фги #админздания
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:07 03.03.2020
В школах и детсадах Киева из-за коронавируса будут измерять температуру - Кличко

В школах и детсадах Киева из-за коронавируса будут измерять температуру - Кличко

08:11 03.03.2020
На Крещатике в Киеве 8 марта состоятся соревнования по авторалли для женщин

На Крещатике в Киеве 8 марта состоятся соревнования по авторалли для женщин

04:02 03.03.2020
Во вторник из-за футбольного матча могут ограничить несколько станций метро

Во вторник из-за футбольного матча могут ограничить несколько станций метро

14:59 02.03.2020
В Киеве впервые за 140 лет не настала метеорологическая зима - обсерватория

В Киеве впервые за 140 лет не настала метеорологическая зима - обсерватория

01:39 29.02.2020
Кличко: быстрое принятие парламентом законопроекта о столице – это некомпетентность

Кличко: быстрое принятие парламентом законопроекта о столице – это некомпетентность

22:26 28.02.2020
В Киеве определены семь баз для госпитализации пациентов с коронавирусом

В Киеве определены семь баз для госпитализации пациентов с коронавирусом

15:02 28.02.2020
Киевсовет разрешил бесплатную перевозку музыкальных инструментов

Киевсовет разрешил бесплатную перевозку музыкальных инструментов

14:11 28.02.2020
В Киеве определены семь баз для госпитализации пациентов с коронавирусом - Кличко

В Киеве определены семь баз для госпитализации пациентов с коронавирусом - Кличко

06:04 28.02.2020
Киевсовет переименовал парк имени Островского в честь украинского поэта Зерова

Киевсовет переименовал парк имени Островского в честь украинского поэта Зерова

20:13 27.02.2020
Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении экс-судьи Днепровского райсуда Киева за решения во времена "Майдана"

Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении экс-судьи Днепровского райсуда Киева за решения во времена "Майдана"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин на аукционах 3 марта отказался от предложения среднесрочных ОВГЗ

"Газпром" внес предоплату транзита за март, в феврале использовал 76% оплаченной брони – оператор ГТС Украины

Милованов анонсировал кампанию по детенизации занятости в строительстве

АМКУ открыл дело против "Нафтогаза" за завышенные цены для населения

Решение по смене менеджмента "Центрэнерго" принято и будет выполнено, заявляет премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Распространение коронавируса может привести к дефициту и подорожанию чеснока в Украине - мнение

ПриватБанк погасил 3 млрд грн рефинансирования НБУ

Ситуация с коронавирусом не должна существенно повлиять на украинский экспорт зерновых - мнение

Консорциум Dalekovod JSC/General Electric Grid GmbH реконструирует ПС 750кВ "Днепровская" по контракту с "Укрэнерго" на EUR 31 млн

PT Timah стала крупнейшим производителем олова в мире в 2019 году

Лукашенко поручил достроить инфраструктуру "Дружбы" для импорта нефти из балтийских портов

Украина и турецкая Onur Taahhut подписали контракт на строительство моста в Запорожье

Минфин на аукционах 3 марта отказался от предложения среднесрочных ОВГЗ

Стокгольмский арбитраж подтвердил запрет на продажу акций Проминвестбанка

Минэкоэнерго Украины просит Энергосообщество срочно завершить медиацию с инвесторами ВИЭ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА