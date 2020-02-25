Ряд госорганов Украины и ОО подписали меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарах

Ряд государственных органов и общественных организаций (ОО) в 24 февраля подписали меморандум сроком на три года о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных собственниках и создании Транснациональной электронной лаборатории (ТэЛАБ).

Согласно сообщению на сайте Национального банка Украины (НБУ), кроме центробанка, со стороны государства меморандум подписали Министерство юстиции, Министерство цифровой трансформации, Госфинмониторинг и "Национальные информационные системы", со стороны общественных организаций - ОО "Трансперенси Интернешнл Украина", ОО "Вместе против коррупции", Open Up Ukraine, YouControl, международный фонд "Видродження", OpenOwnership и Innovating Governance Association (Австрия).

Меморандум определяет основные направления сотрудничества с целью создания экосистемы механизма проведения проверки информации о конечных бенефициарах для противодействия коррупции, отмыванию средств, мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и другим преступлениям, связанным с фиктивной деятельностью компаний.

ТэЛАБ, которую планируется создать для достижения целей меморандума, станет официальной платформой коммуникации и тестирования инновационных технологий между правительственными структурами, ОО, бизнесом и экспертами на международном уровне, работающей на основе электронного офиса. ТэЛАБ будет работать в четырех направлениях: правовом (анализ и разработка законодательства), организационном (разработка политик и процедур, проведение анализа бизнес процессов и т.д.), техническом (разработка, тестирование и внедрение техрешений), а также заниматься мониторингом эффективности деятельности.