Экономика

13:07 24.02.2020

Заседания разрешительной комиссии ГАСИ будут транслироваться онлайн

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Заседания разрешительной комиссии ГАСИ будут транслироваться онлайн

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) вводит онлайн-трансляцию заседаний разрешительной комиссии, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

Кроме того, принятые комиссией решения будут обязательно публиковаться.

"Мы восстановили систему, когда, во-первых, все решения обязательно обнародуются после рассмотрения на соответствующей комиссии. А во-вторых, на комиссии инспекторы должны пояснить, что именно они сделали, чтобы выяснить, почему может или не может быть выдано разрешение на строительство того или иного объекта", – цитирует пресс-служба и.о. главы ГАСИ Елену Костенко.

Первая трансляция состоится 25 февраля.

Ранее ГАСИ ввела обязательную аудио- и видеофиксацию конкурсов на должности.

Как сообщалось, вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль, как и премьер-министр Алексей Гончарук, выступает за ликвидацию ГАСИ в нынешнем виде.

Теги: #комиссия #гаси #онлайн #трансляция
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