Предприниматели могут отказаться от хранения чеков платежных терминалов - разъяснение налоговой

Предприниматели могут отказаться от хранения расчетных документов с платежных терминалов, поскольку они не являются первичными документами для определения объектов налогообложения и налоговых обязательств, поясняется на сайте Государственной налоговой службы (ГНС).

"ГНС сообщает, что копия квитанции платежного терминала не является первичным документов в понимании пункта 44.1 Налогового кодекса, а поэтому на сегодня ответствует обязанность хранения такой копии на протяжении срока, указанного в пункте 44.3 ст. 44 Кодекса", - указала налоговая в разъяснении.

Национальный банк занимает аналогичную позицию в этом вопросе, подчеркивается в сообщении.

По словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, соответствующее разъяснение было дано по его инициативе.

"Мы опросили много бухгалтеров и продавцов и выяснили, что чеки у себя хранят практически все торговые точки. Считается, что они могут понадобиться при налоговых проверках. Мы обратились в НБУ, налоговую службу и Минфин. Везде нам ответили, что хранить чеки не нужно", - написал он в Телеграм-канале.

Дубилет также отметил, что многие предприниматели продолжают подклеивать фискальные отчетные чеки (Z-отчеты) в книгу учета расчетных операций (КУРО).

"КУРО нужно вести только в том случае, если у вас сломался кассовый аппарат, но вы хотите все равно провести операцию. Это случается крайне редко, почти никогда. Поэтому, дорогие бизнесмены, призываю дать распоряжение по своему бизнесу перестать хранить все эти бумажки, по возможности, отменить регистрацию КУРО", - написал министр.

Как сообщалось, Минфин с 1 октября 2018 года разрешил использовать КУРО только в случае неисправности РРО. При наличии резервного аппарата КУРО позволяется не использовать.