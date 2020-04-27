Глава профильного комитета раскритиковал процедуру назначения нового главы Госналоговой

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев раскритиковал процедуру назначения нового главы Государственной налоговой службы.

"Что касается порядка назначения нового главы, очень много вопросов к этому так называемому конкурсу... Если действительно есть необходимость быстрого назначения, то, возможно, не нужно представлять это как конкурс, а пойти по другой процедуре", - сказал он на пресс-брифинге в парламенте в понедельник.

Гетманцев также не согласен с аргументацией министра финансов Сергея Марченко увольнения главы Госналоговой службы Сергея Верланова из-за недовыполнения плана поступлений по налоговому блоку в бюджет.

Он отметил, что в прошлом году налоговая перевыполнила план по поступлениям в госбюджет.

"А относительно первого квартала 2020 года есть недовыполнение, но оно связано с сокращением поступлений от ренты (цена на газ упала вдвое - и рента упала вдвое), а также с недопоступлениями от акциза по электроэнергии - этого тоже нельзя предъявить главе налоговой", - сказал Гетманцев.

По остальным статьям служба показала увеличение поступлений за этот период, добавил он.

Как сообщалось, правительство 24 апреля уволило главу Госналоговой Сергея Верланова. На следующий день, 25 апреля правительство объявило конкурс на нового главу Государственной налоговой службы с должностным окладом в 29,4 тыс. грн. Документы принимаются до 18.00 27 апреля. Требования к кандидатам - образование не ниже магистра, общий стаж работы не менее семи лет, опыт работы на должностях госслужбы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления. Конкурсный отбор должен состояться 28 апреля.