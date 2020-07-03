СБУ: В ГНС разоблачена и блокирована незаконная схема формирования налоговых кредитов, ежемесячный убыток государству составлял 2 млрд грн

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали схему, по которой субъекты хозяйствования через противоправный механизм формирования сумм налоговых кредитов по НДС украли у государства 2,8 млрд грн, сообщили в спецслужбе.

Как сообщает пресс-служба СБУ на своем сайте, в период своего существования в 2019-2020 годах эта схема нанесла ущерб государству на сумму более 2 млрд грн ежемесячно. Досудебное расследование установило, что в схеме были задействованы должностные лица Государственной фискальной службы (после реорганизации - ГНС), ее региональные подразделения и транзитно-конвертационные группы. В общем - почти 400 субъектов хозяйственной деятельности.

Незаконное формирование сумм налоговых кредитов по НДС происходило, в том числе, из-за несанкционированного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем. "Это вмешательство исказило процессы обработки информации. В результате - госбюджет нанесенный ущерб в особо крупных размерах", – сказано в сообщении.

В результате более 120 обысков изъяты документы, компьютерная техника, флешки и печати около 60 предприятий, которые были задействованы в схеме, а также 1,5 млн грн наличными. На банковские счета этих предприятий наложены аресты на сумму более 100 млн грн. Кроме того, заблокированы средства на счетах плательщиков в системе электронного администрирования НДС на общую сумму 587 млн грн.

В информации отмечается, что удалось предотвратить нанесение ущерба государству на сумму 200 млн грн. "Также только в мае и июне в государственный бюджет дополнительно поступило 6,4 млрд грн налоговых платежей", – уточнили в спецслужбе.

В уголовном производстве объявлено подозрение лицу, осуществившему незаконное вмешательство в работу информационно-технических систем ГНС, в соответствии с ч.2 ст.361 УК Украины. В отношении основателя трех предприятий, которые были задействованы в схеме, по ч.2 ст.205-1 УК Украины. Сумма ущерба, нанесенного государству с использованием данных предприятий, составляет 100 млн грн.