Экономика

13:19 27.04.2020

Глава Минфина отрицает влияние увольнения глав налоговой и таможни на заключение новой программы с МВФ

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Глава Минфина отрицает влияние увольнения глав налоговой и таможни на заключение новой программы с МВФ

Министр финансов Украины Сергей Марченко отрицает вероятность негативного влияния увольнения глав Государственной налоговой и Государственной таможенной служб на заключение новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).

"Мы объясним им (МВФ - ИФ) срочную необходимость наших действий... Это не станет преградой в вынесении программы от МВФ на борд", - сказал министр в ходе заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в понедельник.

По его словам, Минфин готов объяснить МВФ, чем продиктована необходимость таких увольнений.

"Мы находимся в постоянной дискуссии с МВФ, этот вопрос обсуждается. Уверяю вас: мы действуем в соответствии с законодательством", - прокомментировал Марченко.

Как сообщалось, Кабинет министров по представлению министра финансов Марченка на внеочередном заседании в пятницу уволил с главу Гостаможенной службы Максима Нефьодова и Госналоговой Сергея Верланова.

Теги: #таможня #гнсу #марченко #минфин
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