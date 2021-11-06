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13:29 06.11.2021

Правительство Украины отменило решение о победителе конкурса на должность главы Государственной налоговой службы

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Правительство Украины отменило решение о победителе конкурса на должность главы Государственной налоговой службы

Кабинет министров Украины отменил решение о победе Евгения Олейникова в конкурсе на должность главы Государственной налоговой службы Украины. Соответствующий документ обнародовал народный депутат (фракция "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Кабмин отменил решение о победе Евгения Олейникова в конкурсе на должность Председателя Государственной налоговой службы Украины. Об этом сообщило Управление обеспечения деятельности Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы. Еще 27 сентября Олейников был определен победителем конкурса с результатом 11,23 балла. А 3 ноября это решение было отменено", - написал Гончаренко в телеграмм.

Как сообщалось, правоохранители в четверг, 4 ноября, провели по месту жительства Олейникова и его матери обыски. Как объяснил сам Олейников, что обыски связаны с тем, что, по мнению НАБУ, он может быть причастным к прикрытию незаконной деятельности некоторой группы предприятий.

В НАБУ в свою очередь сообщили, что обыски проводились в помещениях центрального аппарата ГНС, ГНС в Полтавской области, по месту жительства должностных лиц органов налоговой службы и ряда физических лиц в Киеве, а также в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Госналоговая уточнила, что еще в декабре 2020 года и в январе 2021-го проводила собственную проверку головного управления ГНС в Полтавской области относительно отработки рисковых компаний, в том числе - по предприятиям, которые фигурируют в данном уголовном деле. По итогам проверки ведомство выявило ряд нарушений служебной дисциплины сотрудников ГУ ГНС в Полтавской области и применило к должностным лицам дисциплинарные меры. Относительно обстоятельств, выявленных в ходе указанной проверки и которые могли иметь признаки уголовных нарушений, Госналоговая передала информацию в Государственное бюро расследований.

 

Теги: #олейников #гончаренко #кадры #гнсу
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