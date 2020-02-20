В Киеве должностные лица государственного банка присвоили 80 млн грн - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц киевского филиала одного из государственных банков на хищении почти 80 млн грн учреждения, сообщает пресс-центр СБУ.

"Во время досудебного следствия правоохранители установили, что руководитель среднего звена банка совместно с другим сотрудником организовали механизм противоправного вывода средств из государственного учреждения", - сказано в сообщении.

Так, злоумышленники открывали десятки счетов на физических лиц по поддельным документам. Злоумышленники систематически перечисляли на них деньги госбанка, переводили в наличные и присваивали.

Сейчас двум работникам банка сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.358 и ст.366 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.