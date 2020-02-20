Экономика

10:36 20.02.2020

JKX погасила последний долг в $5,82 млн и меняет финдиректора

2 мин читать
JKX погасила последний долг в $5,82 млн и меняет финдиректора

Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas с активами в Украине и России осуществила окончательную выплату в размере $5,82 млн по конвертируемым облигациям 2013 года, в том числе $5,44 млн в счет основного долга.

"После этих платежей облигации полностью погашены, и теперь группа впервые за 10 лет свободна от долгов", – сообщила JKX на Лондонской фондовой бирже в четверг.

По словам главы совета директоров Чарльза Вальчишини (Charles Valceschini), это важная веха для JKX, которая позволит значительно повысить ее финансовую устойчивость.

Компания также сообщила об уходе финансового директора (CFO) Бена Фрейзера (Ben Fraser), который с 31 марта, после утверждения и выпуска годового отчета, решил покинуть компанию, и будет работать вне сектора нефтегазодобычи.

Согласно релизу, Фрейзер передаст свои обязанности Дмитрию Поддубному, который в течение последних 15 лет занимает должность заместителя финансового директора и финансового директора крупнейшего активы JKX – Полтавской газонефтяной компании (ПГНК), а в течение 2017 года был также и.о. CFO всей группы.

JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине, РФ и Венгрии. Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника – 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd.– 11,45% и Interneft Ltd.– 6,16%.

JKX в 2019 году увеличила добычу углеводородов на 20% по сравнению с 2018 годом – до 10,748 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd, barrels of oil equivalent per day). Добыча в Украине при этом выросла на 52% – до 5,584 тыс. boepd, а добыча в России незначительно снизилась – на 0,21%, до 5,158 тыс. boepd.

Инвестиции JKX по итогам прошлого года составили $26 млн, большая часть из которых пришлась на Украину – $18 млн.

Денежные средства компании и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2019 года составляли $20,5 млн (на конец сентября 2019 года составляли $9,5 млн). Помимо этого, JKX располагала запасами нефти и газа на сумму $4,1 млн ($11,5 млн).

Теги: #облигации #jkx #кадры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:35 19.02.2020
Кабмин назначил первым замглавы Госпродпотребслужбы Владиславу Хижняк

Кабмин назначил первым замглавы Госпродпотребслужбы Владиславу Хижняк

12:57 19.02.2020
Голованов объявил об уходе с должности генпродюсера телеканала NewsOne

Голованов объявил об уходе с должности генпродюсера телеканала NewsOne

11:55 19.02.2020
Милованов предложил Кабмину рассмотреть вопрос объявления конкурса на должность главы "Нафтогаза"

Милованов предложил Кабмину рассмотреть вопрос объявления конкурса на должность главы "Нафтогаза"

18:37 18.02.2020
Набсовет банка "Сич" прекратил полномочия зампредправления Петрова на основании его заявления

Набсовет банка "Сич" прекратил полномочия зампредправления Петрова на основании его заявления

17:22 18.02.2020
Рябошапка опроверг информацию СМИ о своей отставке

Рябошапка опроверг информацию СМИ о своей отставке

15:15 18.02.2020
"Украинскую биржу" с удвоенным капиталом возглавит экс-глава ИК "Тройка Диалог Украина" Ершов

"Украинскую биржу" с удвоенным капиталом возглавит экс-глава ИК "Тройка Диалог Украина" Ершов

14:31 18.02.2020
Перспектива сотрудничества с МВФ является важнейшим фактором влияния на цену украинских облигаций - правительственный уполномоченный по госдолгу

Перспектива сотрудничества с МВФ является важнейшим фактором влияния на цену украинских облигаций - правительственный уполномоченный по госдолгу

11:13 18.02.2020
Кудерчук еще не является главой Госкино, но будет назначена на этой неделе - Бородянский

Кудерчук еще не является главой Госкино, но будет назначена на этой неделе - Бородянский

17:43 17.02.2020
Офис коммуникаций правительства возглавила Павелецкая, а Коврига будет отвечать за все коммуникации Гончарука

Офис коммуникаций правительства возглавила Павелецкая, а Коврига будет отвечать за все коммуникации Гончарука

15:15 17.02.2020
Экс-нардеп Острикова может стать замминистра финансов – декларация

Экс-нардеп Острикова может стать замминистра финансов – декларация

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Команда экспертов МВФ под руководством главы миссии в Украине начала работу в Киеве

НБУ начал подготовку к тестированию предоставления ему отчетности небанковскими финучреждениями

Украине нужно расти 20 лет по 6% в год, чтобы достичь нынешнего уровня Польши – представитель МВФ

Собственник выделенных из облэнерго VS Energy энергосбытов планирует купить PINbank президента ЦСКА Гинера – АМКУ

"Украинскую биржу" с удвоенным капиталом возглавит экс-глава ИК "Тройка Диалог Украина" Ершов

ПОСЛЕДНЕЕ

Команда экспертов МВФ под руководством главы миссии в Украине начала работу в Киеве

НБУ начал подготовку к тестированию предоставления ему отчетности небанковскими финучреждениями

ЕБРР добавил в перечень потенциальных поставщиков газа "Нафтогазу" за средства от евробондов Trafigura, Eni и ERU

Франция намерена инвестировать в Луганскую область более EUR100 млн

Кабмин упростил привлечение инвестиций в недропользование

Украине нужно расти 20 лет по 6% в год, чтобы достичь нынешнего уровня Польши – представитель МВФ

Китай ожидает предоставления Украиной госгарантий для инвестирования $600 млн в строительство нового блока Славянской ТЭС

Компании КНР жалуются на отсутствие возможности платить сотрудникам из-за коронавируса

Правительство распределило 4 млрд грн господдержки АПК на 2020г

Инфляция в Великобритании в январе ускорилась до максимальных с июля 1,8%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА