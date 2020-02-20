JKX погасила последний долг в $5,82 млн и меняет финдиректора

Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas с активами в Украине и России осуществила окончательную выплату в размере $5,82 млн по конвертируемым облигациям 2013 года, в том числе $5,44 млн в счет основного долга.

"После этих платежей облигации полностью погашены, и теперь группа впервые за 10 лет свободна от долгов", – сообщила JKX на Лондонской фондовой бирже в четверг.

По словам главы совета директоров Чарльза Вальчишини (Charles Valceschini), это важная веха для JKX, которая позволит значительно повысить ее финансовую устойчивость.

Компания также сообщила об уходе финансового директора (CFO) Бена Фрейзера (Ben Fraser), который с 31 марта, после утверждения и выпуска годового отчета, решил покинуть компанию, и будет работать вне сектора нефтегазодобычи.

Согласно релизу, Фрейзер передаст свои обязанности Дмитрию Поддубному, который в течение последних 15 лет занимает должность заместителя финансового директора и финансового директора крупнейшего активы JKX – Полтавской газонефтяной компании (ПГНК), а в течение 2017 года был также и.о. CFO всей группы.

JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине, РФ и Венгрии. Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника – 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd.– 11,45% и Interneft Ltd.– 6,16%.

JKX в 2019 году увеличила добычу углеводородов на 20% по сравнению с 2018 годом – до 10,748 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd, barrels of oil equivalent per day). Добыча в Украине при этом выросла на 52% – до 5,584 тыс. boepd, а добыча в России незначительно снизилась – на 0,21%, до 5,158 тыс. boepd.

Инвестиции JKX по итогам прошлого года составили $26 млн, большая часть из которых пришлась на Украину – $18 млн.

Денежные средства компании и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2019 года составляли $20,5 млн (на конец сентября 2019 года составляли $9,5 млн). Помимо этого, JKX располагала запасами нефти и газа на сумму $4,1 млн ($11,5 млн).