Экономика

20:52 17.02.2020

Гончарук: цель правительства на 2020 год – создать 200 тыс. новых легальных рабочих мест

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Гончарук: цель правительства на 2020 год – создать 200 тыс. новых легальных рабочих мест

Цель Кабинета министров Украины на 2020 год - это создать 200 тыс. новых легальных рабочих мест и сокращение поиска работы до 2 месяцев, сообщил премьер-министра Алексей Гончарук на странице в Фейсбуке в понедельник.

"Сейчас практически каждый пятый украинец работает неофициально. Чаще всего - в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, строительстве, транспорте и курьерской деятельности. Эти работники не защищены. Фактически они бесправны в отношениях с работодателем", - написал Гончарук.

Премьер отметил, что легальный рынок труда - это не только налоги в бюджет, а прежде всего, создание цивилизованных условий труда для людей.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, Государственная служба Украины по вопросам труда уже провела первый этап мероприятий по выводу из тени рынка труда. В частности, 600 инспекторов труда посетили и провели разъяснительную работу для более 180 тыс. работодателей в сфере торговли, при этом в более 56 тыс. случаях к визитам приобщался Пенсионный фонд, Государственная налоговая служба, Государственная служба занятости и местное самоуправление.

"Результатом такой активной информационной кампании стало то, что только за две недели в январе этого года в ГНС поступило 107,1 тыс. сообщений о заключении трудовых договоров с 202 тыс. работников. В целом же общая динамика трудоустройства в сферах, где проводилась информационная кампания, выросла по сравнению с январем 2019 года на 25,8%", - говорится в сообщении.

Гончарук проинформировал, что на следующем этапе инспекторы будут проверять работодателей, имеющих потенциально незадекларированных 4 и более человек.

"Цель нашего правительства на 2020-й год - это +200 тыс. новых легальных рабочих мест и сокращения поиска работы в среднем с 3,6 до 2 месяцев. За 5 лет – 1 млн рабочих мест", - подчеркнул премьер на странице в Фейсбуке.

Теги: #трудоустройство #гончарук #кабмин
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