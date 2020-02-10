ДТЭК допускает обжалование решения НКРЭКУ об оплате экспортерами э/э тарифа на ее передачу

Группа ДТЭК рассматривает возможность оспорить внесенные Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изменения в Кодекс системы передачи об обязательстве экспортеров электроэнергии оплачивать тариф на ее передачу.

"Мы рассматриваем возможность оспаривания этого решения НКРЭКУ, а также привлечения европейских партнеров к урегулированию несогласованности нормативной базы в Украине с европейским законодательством", – сообщила директор по коммуникациям ДТЭК Энерго Ирина Милютина в комментарии "Энергореформе".

Она также отметила, что начисления НЭК "Укрэнерго", сформированные до указанного решения НКРЭКУ, будут в полной мере оспорены ДТЭК в суде.

По словам Милютиной, изменения в Кодекс системы передачи, внесенные НКРЭКУ, накладывают на экспортеров дополнительную нагрузку в размере 155,4 грн/МВт.

"Это увеличит себестоимость украинской электроэнергии на 10-15% и сделает ее почти неконкурентной на внешних рынках", – отметила директор по коммуникациям. Она подчеркнула, что принятый НКРЭКУ тариф распространяется исключительно на экспортеров украинской электроэнергии, а импортеры имеют преференцию его не платить.

Милютина также не исключила, что принятые регулятором изменения в Кодекс системы передачи скажутся на планах ДТЭК по генерации, объемы которой связаны в том числе с экспортом. "Сегодня мы детально анализируем эффект от этих изменений для того, чтобы откорректировать собственные планы относительно экспорта и, как следствие, объемов генерации электроэнергии", – сказала она.

Помимо того представитель ДТЭК спрогнозировала значительное уменьшение производства электроэнергии в Украине и замещение ее импортным ресурсом. По ее мнению, это будет иметь крайне негативные последствия как для местных бюджетов, так и для экономики страны в целом.

По словам Милютиной, ДТЭК убежден, что Кодекс системы передачи должен отвечать нормам Энергетического сообщества ЕС. "По этому поводу позиция главы Секретариата Энергосообщества Януша Копача была исчерпывающей: принятое регулятором решение нарушает законодательство ЭС", – напомнила она.

Директор по коммуникациям добавила, что помимо ЭС письма к НКРЭКУ с просьбой не принимать указанные изменения направили также EFEt (Европейская федерация энергетических трейдеров), ACC (Американская торговая палата) и EBA (Европейская бизнес-ассоциация). "Впрочем, все они не были приняты регулятором во внимание" –указала Милютина.

Как сообщалось, НКРЭКУ закрепила в Кодексе системы передачи обязательство экспортеров электрической энергии оплачивать тариф на передачу. Соответствующее постановление "Об утверждении изменений в Кодекс системы передачи (с целью усовершенствования положений Кодекса системы передачи, утвержденного постановлением НКРЭКУ от 14 марта 2018 года №309)" было принято на заседании комиссии 7 февраля.

"Мы ничего (нового – ИФ) не внедряем. Плата есть, мы уточняем положения Кодекса… Никто экспортеров не освобождал (от тарифа – ИФ). К нам обратились те, кто увидел технические недочеты в документах, мы их устраняем", – прокомментировал данное решение глава комиссии Валерий Тарасюк перед голосованием за принятие соответствующего документа.

В свою очередь, НЭК "Укрэнерго" призвало ускорить внедрение в национальное законодательство норм Третьего энергопакета ЕС, что, в частности, даст возможность присоединиться к механизму ITC (Inter-Transmission System Operator Compensation), который позволит снизить финансовую нагрузку на экспортеров электроэнергии.

Секретариат Энергетического сообщества (ЭС) рекомендовал НКРЭКУ не утверждать изменения в Кодекс системы передачи, предполагающие распространение тарифа на передачу для экспортеров электроэнергии. "Во избежание нарушения договора об Энергетическом сообществе мы настоятельно рекомендуем НКРЭКУ не принимать проект изменений в Кодекс системы передачи в предложенной редакции, а разработать совместимую (с Договором ЭС – ИФ) тарифную схему с поддержкой Секретариата ЭС", – говорилось в письме, адресованном главам НКРЭКУ Тарасюку и Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрию Терентьеву.