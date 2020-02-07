Экономика

16:51 07.02.2020

РЭОК гривни стабилизируется в 2020-2022гг после стремительного укрепления в 2016-2019гг – Нацбанк

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РЭОК гривни стабилизируется в 2020-2022гг после стремительного укрепления в 2016-2019гг – Нацбанк

Смягчение монетарной политики будет способствовать снижению ревальвационного давления, а удержание инфляции на целевом уровне приведет к стабилизации реального эффективного обменного курса (РЭОК) гривни в 2020-2022 годах после его стремительного укрепления в 2016-2019 годах, заявляет Нацбанк Украины.

"РЭОК гривни в 2020-2022 годах будет относительно стабильным на фоне низкого инфляционного давления и смягчения монетарной политики", – говорится в его обновленном инфляционном отчете.

Нацбанк напоминает, что официальный курс гривни к доллару ревальвировал в 2019 году на 14,5%, тогда как номинальный эффективный обменный курс (НЭОК) и РЭОК – на 18,3% и 19,1% соответственно. По мнению регулятора, реальная ревальвация (через укрепление номинального обменного курса и/или высокую инфляцию) позволяет инвестору согласиться на более низкую процентную ставку в национальной валюте.

НБУ указывает, что такой рост НЭОК и РЭОК произошел в условиях ослабления большинства валют основных торговых партнеров (ОТП) Украины к доллару и все еще более высокой инфляции в Украине по сравнению с ОТП.

"Темпы равновесного укрепления реального обменного курса гривни к доллару США пересмотрены с 2% до 3% годовых", – отметил НБУ в инфляционном отчете.

Такое изменение позволило ему понизить оценку среднесрочной номинальной нейтральной процентной ставки в Украине с 8% до 7% годовых. "Инфляционная цель остается на уровне 5%, поэтому это изменение было обусловлено снижением среднесрочной реальной процентной ставки с 3% до 2%. Последнее отражает повышение на 1 п. п. оценки равновесного укрепления реального обменного курса гривни", – говорится в документе.

Согласно ему, в целом по итогам этого года Нацбанк ожидает укрепления РЭОК всего на 0,8%, хотя в первом квартале рост этого показателя оценивается в 2,3% с последующим снижением на 0,8% во втором и третьем кварталах.

По итогам 2021-2022 годов регулятор не ожидает изменения РЭОК, однако в середине года прогнозируют такую же динамику: небольшой рост в начале года с последующей коррекцией.

НБУ также отмечает, что ожидает сохранения существенного профицита ликвидности банковской системы, который будет формироваться главным образом вследствие покупки Нацбанком валюты для пополнения международных резервов. Это частично будет компенсироваться ростом наличных денег в обращении и покупкой валюты правительством для осуществления выплат по внешнему долгу.

Согласно представленным в отчете данным, в минувшем году РЭОК гривни вернулся на уровень конца 2011 года, преодолев падение на 36%, зафиксированное по состоянию на первый квартал 2015 года.

РЭОК гривни по итогам минувшего год также на 4% превысил уровень конца 1999 года.

В то же время НЭОК гривни даже после прошлогоднего роста составляет лишь 53% от уровня конца 2011 года. Минимальное его значение за этот период было зафиксировано в первом квартале 2018 года – 43%.

Теги: #курс #нацбанк #гривня
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