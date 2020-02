Собрания акционеров МГОКа, ПГОКа, НЗФ и ЗЗФ с проектами решений о направлении значительной прибыли на дивиденды не состоялись

Общие собрания акционеров ЧАО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат" (МГОК), ЧАО "Покровский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК, бывший Орджоникидзевский ГОК), ЧАО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ, все - Днепропетровская обл.) и ЧАО "Запорожский завод ферросплавов" (ЗЗФ), на которых планировалось направить часть или всю прибыль за 2018 год на выплату дивидендов, не состоялись.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) во вторник, в ответ на соответствующий запрос агентства.

Как сообщалось, акционеры МГОКа могли направить на дивиденды 95% чистой прибыли по итогам 2018 года, которая составила 163 млн 199 тыс. 827,15 грн, на выплату дивидендов, или оставить эту часть нераспределенной. Соответствующие проекты решений выносились на общее собрание акционеров предприятия, назначенное на 16 января 2020 года.

Первым проектом решения по вопросу распределения прибыли предлагалось 5% прибыли за 2018 год (8 млн 159 тыс. 991,36 грн) направить в резервный фонд, 95% (155 млн 39 тыс. 835,79 грн) оставить нераспределенными, дивиденды не начислять и не выплачивать. Вторым проектом предлагалось 5% прибыли за 2018 год направить в резервный фонд, 95% - на выплату дивидендов, что составит 0,10574172196 грн на одну простую акцию. МГОК по итогам 2018 года сократил консолидированную чистую прибыль в пять раз по сравнению с 2017 годом - до 163,2 млн грн, чистый доход - на 15%, до 3 млрд 109,099 млн грн. Нераспределенная прибыль к концу года составила 698,543 млн грн.

Акционеры Покровского ГОКа могли направить 95% чистой прибыли по итогам 2018 года, которая составила 385 млн 467 тыс. 309,08 грн, на выплату дивидендов или оставить эту часть нераспределенной - соответствующие проекты решений выносились на общее собрание акционеров предприятия, назначенное на 14 января 2020 года.

При этом первым проектом решения по вопросу распределения прибыли предлагалось 5% прибыли за 2018 год (19 млн 273 тыс. 365,45 грн) направить в резервный фонд, а 95% (366 млн 193 тыс. 943,63 грн) оставить нераспределенными, дивиденды не начислять и не выплачивать. Вторым проектом предлагалось 5% прибыли за 2018 год направить в резервный фонд, а 95% направить на выплату дивидендов, что составит 0,12436393304 грн на одну простую акцию. ПГОК по итогам работы в 2018 году сократил чистую прибыль на 41,3% по сравнению с 2017 годом - до 385,468 млн грн, но нарастил чистый доход на 11,7% - до 2 млрд 895,121 млн грн.

Акционеры НЗФ могли направить всю чистую прибыль по итогам 2018 года в размере 290 млн 886 тыс. 942,81 грн на выплату дивидендов или оставить прибыль нераспределенной - соответствующие проекты решений выносились на общее собрание акционеров предприятия, назначенное на 17 января 2010 года.

При этом первым проектом решения по вопросу распределения прибыли предлагалось всю прибыль за 2018 год оставить без распределения, вторым проектом - всю прибыль направить на выплату дивидендов, или 0,188047478886 грн на одну простую акцию. НЗФ по итогам 2018 года получил чистую прибыль в размере 290,887 млн грн, тогда как по итогам 2017 года она составляла 2 млрд 665,532 млн грн.

Акционеры ЗЗФ могли направить всю чистую прибыль по итогам 2018 года в размере 112 млн 112 млн 581 тыс. 60,71 грн на выплату дивидендов или отказаться от них, оставив прибыль нераспределенной или направив ее на погашение убытков прошлых лет - соответствующие проекты решений выносились на общее собрание акционеров предприятия, назначенное на 15 января текущего года.

При этом первым проектом решения по вопросу распределения прибыли предлагалось всю прибыль за 2018 год оставить без распределения, вторым - всю прибыль направить на выплату дивидендов (0,049551611027 грн на одну простую акцию). Третьим проектом решения предлагалось всю прибыль направить на погашение убытков прошлых лет, не покрытых по состоянию на 1 января 2017 года, а именно на погашение убытков за 2011 год. При этом предлагалось дивиденды не начислять и не выплачивать.

ЗЗФ по итогам 2018 года сократил консолидированную чистую прибыль в 14,6 раза по сравнению с 2017 годом - до 112,539 млн грн, чистый доход - на 11,4%, до 6 млрд 637,035 млн грн.

МГОК разрабатывает восточную часть Никопольского месторождения марганцевых руд (Грушевско-Басанский участок). Согласно информации на сайте предприятия, в состав комбината, в частности, входят четыре действующие шахты, в том числе одна строящаяся, один карьер - Грушевский, обогатительная фабрика. Балансовые запасы марганцевых руд на 1 января 2015 года составляли 240 млн тонн, в том числе, разрабатываемые на данный период - 69,8 млн тонн, содержание марганца разрабатываемых запасов - 25,18%.

Крупнейшими акционерами ЧАО, по даннымМГОКа на 31 декабря 2018 года, являются компании Couttenmax Holdings Limited, Mosfilia Investments Limited и Humax Enterprises Limited, владеющие по 23,89% ЧАО каждая, а также Fianex Holdings Limited (все – Кипр), в собственности которой находится 24% акций.

Уставный капитал ЧАО "МГОК" составляет 366,625 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.

Покровский ГОК - крупнейший в Украине производитель марганцевой руды, который ведет ее добычу открытым способом.

По данным предприятия на конец 2018 года, в собственности четырех кипрских компаний - Profetis Enterprises Limited, Exseed Investmens Limited, Clemente Enterprises Limited и Alexton Holdings Limited (все – Кипр) – находится по 24,3024% акций ЧАО.

Уставный капитал ЧАО составляет 736,134 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.

НЗФ - крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов. Производственная мощность предприятия – около 900 тыс. тонн ферросплавов.

По данным предприятия на конец 2018 года, в собственности Sofalon Investments Limitad находится 15,503% акций ПАО, Rougella Properties Ltd. - 15,8661%, Dolemia Consulting Ltd. – 18,2156%, Sonerio Holdings Ltd. – 15,69%, Manjalom Limited – 10,103%, Treelon Investments Limited (все – Кипр) – 15,1012%.

Уставный капитал ЧАО "НЗФ" составляет 418,915 млн грн.

НЗФ контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепр).

ЧАО "Запорожский завод ферросплавов" - один из двух основных украинских производителей этой продукции.

По данным предприятия на конец 2018 года, в собственности Matrimax Limited и Soltex Limited находится по 22,4486% акций предприятия, Tapesta Limited - 18,8903%, Walltron Limited (все - Кипр) - 18,642% и Halefield Holdings Limited (Белиз) - 7,7508%. Ранее ЗЗФ сообщала, что по состоянию на 24 января 2018 года Halefield Holdings Limited вышла из состава акционеров предприятия, а новым акционером стала компания Lucrino Investments Limited (Кипр) с 8,1053%-ной долей. Однако уже со второго квартала 2018 года Halefield Holdings Limited в данных НДУ вновь появилась в составе ЗЗФ с долей 7,7508%, а Lucrino Investments Limited не фигурирует в отчетности НДУ.

Уставный капитал ЧАО "ЗЗФ" – 227,955 млн грн, номинальная стоимость 1 акции – 0,1 грн.

Бизнес ЗЗФ, Стахановского ЗФ, Покровского (Орджоникидзевского) и Марганецкого ГОКов до национализации организовывал ПриватБанк.