Украина за 9 мес. сократила экспорт ферросплавов на 2,3%

Украина в январе-сентябре 2019 года сократила экспорт ферросплавов в натуральном выражении на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 665,576 тыс. тонн.

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой Украины во вторник, в денежном выражении экспорт ферросплавов снизился на 2,9% - до $733,398 млн.

При этом основной экспорт осуществлялся в Турцию (17,38% поставок в денежном выражении), Италию (16,08%) и Нидерланды (9,59%).

Кроме того, за девять месяцев этого года Украина импортировала 33,156 тыс. тонн аналогичной продукции, что на 16,9% меньше по сравнению с январем-сентябрем-2018. В денежном выражении импорт снизился на 13,2% - до $102,958 млн.

Ввоз осуществлялся в основном из Чехии (16,74%), Казахстана (15,51%) и Бразилии (14,90%).

Как сообщалось, Украина в 2018 году снизила экспорт ферросплавов в натуральном выражении на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 904,290 тыс. тонн, в денежном выражении - на 12,3%, до $977,858 млн. Основной экспорт осуществлялся в Турцию (16,84% поставок в денежном выражении), Италию (15,78%) и Нидерланды (13,73%).

В то же время Украина за 2018 год импортировала 60,373 тыс. тонн аналогичной продукции, что на 2% меньше по сравнению с 2017 годом. В денежном выражении импорт возрос на 26,9% - до $170,530 млн. Ввоз осуществлялся в основном из Норвегии (21,90%), Чехии (17,58%) и Казахстана (14,75%).

ПриватБанк (Киев) до национализации организовывал бизнес Стахановского и Запорожского заводов ферросплавов (СЗФ и ЗЗФ). Никопольский завод ферросплавов контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват".