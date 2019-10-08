Экономика

19:11 08.10.2019

Украина за 9 мес. сократила экспорт ферросплавов на 2,3%

2 мин читать
Украина за 9 мес. сократила экспорт ферросплавов на 2,3%

Украина в январе-сентябре 2019 года сократила экспорт ферросплавов в натуральном выражении на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 665,576 тыс. тонн.

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой Украины во вторник, в денежном выражении экспорт ферросплавов снизился на 2,9% - до $733,398 млн.

При этом основной экспорт осуществлялся в Турцию (17,38% поставок в денежном выражении), Италию (16,08%) и Нидерланды (9,59%).

Кроме того, за девять месяцев этого года Украина импортировала 33,156 тыс. тонн аналогичной продукции, что на 16,9% меньше по сравнению с январем-сентябрем-2018. В денежном выражении импорт снизился на 13,2% - до $102,958 млн.

Ввоз осуществлялся в основном из Чехии (16,74%), Казахстана (15,51%) и Бразилии (14,90%).

Как сообщалось, Украина в 2018 году снизила экспорт ферросплавов в натуральном выражении на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 904,290 тыс. тонн, в денежном выражении - на 12,3%, до $977,858 млн. Основной экспорт осуществлялся в Турцию (16,84% поставок в денежном выражении), Италию (15,78%) и Нидерланды (13,73%).

В то же время Украина за 2018 год импортировала 60,373 тыс. тонн аналогичной продукции, что на 2% меньше по сравнению с 2017 годом. В денежном выражении импорт возрос на 26,9% - до $170,530 млн. Ввоз осуществлялся в основном из Норвегии (21,90%), Чехии (17,58%) и Казахстана (14,75%).

ПриватБанк (Киев) до национализации организовывал бизнес Стахановского и Запорожского заводов ферросплавов (СЗФ и ЗЗФ). Никопольский завод ферросплавов контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват".

Теги: #ферросплавы #экспорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:45 18.09.2019
Увеличение квот для украинской продукции - один из евроинтеграционных приоритетов Киева, заявляют в Офисе президента

Увеличение квот для украинской продукции - один из евроинтеграционных приоритетов Киева, заявляют в Офисе президента

16:07 05.09.2019
Украина получила разрешение Еврокомиссии на экспорт плодоовощной продукции - Госпродпотребслужба

Украина получила разрешение Еврокомиссии на экспорт плодоовощной продукции - Госпродпотребслужба

11:22 28.08.2019
Коломойский предлагает резко повысить рентную ставку на добычу руды

Коломойский предлагает резко повысить рентную ставку на добычу руды

16:11 07.08.2019
Украина за 7 мес. сократила экспорт металлолома в 7,6 раза, почти остановив его в июне-июле, нарастила импорт наполовину

Украина за 7 мес. сократила экспорт металлолома в 7,6 раза, почти остановив его в июне-июле, нарастила импорт наполовину

17:10 01.08.2019
Украина с начала 2019/2020 МГ экспортировала 3,7 млн тонн зерновых

Украина с начала 2019/2020 МГ экспортировала 3,7 млн тонн зерновых

14:20 01.08.2019
Южная Корея сократила в июле экспорт 8-й месяц подряд, инфляция замедлилась

Южная Корея сократила в июле экспорт 8-й месяц подряд, инфляция замедлилась

19:05 16.07.2019
НЗФ и ЗЗФ жалуются на подорожание э/э, ДТЭК предлагает помощь

НЗФ и ЗЗФ жалуются на подорожание э/э, ДТЭК предлагает помощь

12:18 05.07.2019
Экспорт украинской агропродукции в ЕС за 5 мес. вырос на 30,8%

Экспорт украинской агропродукции в ЕС за 5 мес. вырос на 30,8%

15:13 02.07.2019
ММК на новой МНЛЗ наращивает производство, отправляя продукцию на экспорт и расширяя поставки

ММК на новой МНЛЗ наращивает производство, отправляя продукцию на экспорт и расширяя поставки

15:16 11.06.2019
Молдова заявляет о несоблюдении требований маркировки при экспорте украинской молочной продукции

Молдова заявляет о несоблюдении требований маркировки при экспорте украинской молочной продукции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфину удалось понизить ставки по 6-мес. и 3-летним ОВГЗ на 0,2-0,25 п.п.

Минфин оценивает выплаты Украины в IV кв.-2019 в 80,3 млрд грн, в I кв.-2020 - в 115 млрд грн

ЕБА опасается массового перехода в БФР бывших сотрудников налоговой милиции и других служб

Международные резервы Украины в сентябре-2019 уменьшились на 2,6% из-за выплат по госдолгу

"Пилот" по регистрации земучастков сертифицированными инженерами-землеустроителями в Украине могут провести в 2020-2021гг

ПОСЛЕДНЕЕ

Минфину удалось понизить ставки по 6-мес. и 3-летним ОВГЗ на 0,2-0,25 п.п.

Агрокомпания "Ника" обвиняет ГБР в безосновательном аресте счетов сотен компаний

Украина за 9 мес. снизила валютную выручку от экспорта черных металлов на 10,3%, нарастила ввоз метизделий почти на четверть

Новым гендиректором Nissan назначен Макото Усида

Слушания по апелляции "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража 2017-18гг. начнутся 9 октября

Цены на нефть снижаются, Brent подешевела до $57,5 за баррель

"Укрзализныця" обвиняет АМПУ в лоббировании услуг частной компании в Николаевском порту

ЕБРР намерен предоставить "Укрзализныци" кредит на $100 млн на модернизацию путей TEN-T

СМИ назвали новым руководителем Nissan главу китайского подразделения СП компании

"Укрзализныця" закупит 35 тыс. комплектов постельного белья за 10,5 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА