Украинские предприятия за 2 мес.-2019 сократили выпуск ферросплавов на 1% и марганцевого концентрата - на 11,5%

Крупные ферросплавные предприятия Украины - Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов (НЗФ и ЗЗФ) - по итогам января-февраля текущего года суммарно сократили выпуск продукции на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 168,62 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) в пятницу, за указанный период выпуск силикомарганца возрос на 1,5% - до 139,06 тыс. тонн, тогда как ферромарганца снизился на 31,5% - до 12,61 тыс. тонн.

Кроме того, производство ферросилиция (в пересчете на 45%-ный) сократилось на 13,8% - до 14,31 тыс. тонн, металлического марганца - на 7,7%, до 1,31 тыс. тонн.

НЗФ также увеличил выпуск других ферросплавов на 51,1% - до 1,33тыс. тонн.

Покровский (ранее - Орджоникидзевский) и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и МГОК, оба - Днепропетровская обл.), добывающие и обогащающие марганцевую руду, в январе-феврале суммарно произвели 160,72 тыс. тонн марганцевого концентрата, что на 11,5% меньше, чем в январе-феврале-2018.

При этом МГОК в январе-феврале текущего года произвел 62,95 тыс. тонн концентрата (снижение на 7,2% по сравнению с январем-февралем-2018), ПГОК - 97,77 тыс. тонн (падение на 14%). Кроме того, ПГОК выпустил 21,09 тыс. тонн марганцевого агломерата, что меньше на 23,7%, чем в январе-феврале-2018 его не производил.

Как сообщалось, НЗФ и ЗЗФ по итогам 2018 года суммарно нарастили выпуск продукции на 0,8% по сравнению с 2017 годом - до 1 млн 35,17 тыс. тонн, в том числе выпуск силикомарганца возрос на 6% - до 859,64 тыс. тонн, тогда как ферромарганца снизился на 30,6% - до 79,48 тыс. тонн. При этом производство ферросилиция упало на 18,8% - до 75,44 тыс. тонн, металлического марганца - на 2,4%, до 7,46 тыс. тонн. НЗФ также выпустил 13,15 тыс. тонн других ферросплавов, тогда как в 2017 году - 1,41 тыс. тонн (рост в 9,3 раза).

ПГОК и МГОК в 2018 году суммарно произвели 1 млн 521,9 тыс. тонн марганцевого концентрата, что на 6,8% больше, чем в 2017 году. При этом МГОК в 2018 году произвел 570,44 тыс. тонн концентрата (рост на 4,6% по сравнению с 2017г), ПГОК - 951,46 тыс. тонн (рост на 8,2%). Кроме того, ПГОК произвел 196,60 тыс. тонн марганцевого агломерата, что выше предыдущего года на 21,3%.

ПриватБанк (Днепр) до национализации организовывал бизнес СЗФ (находится на НКТ) и ЗЗФ, МГОКа и ПГОКа (ОГОКа).

Никопольский завод ферросплавов контролируют группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепр).