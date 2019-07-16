НЗФ и ЗЗФ жалуются на подорожание э/э, ДТЭК предлагает помощь

Подорожание электроэнергии после запуска новой модели рынка 1 июля этого года привело к убыточности работы Никопольского и Запорожского заводов ферросплавов (НЗФ и ЗЗФ), заявили их руководители на "круглом" столе о первых итогах работы рынка в парламентском профильном комитете в Киеве во вторник.

Глава правления ЗЗФ Павел Кравченко отметил: поскольку в себестоимости продукции предприятия электроэнергия составляет около 60%, то новые цены на это сырье привели к убытку завода примерно в 70 млн грн в месяц, а НЗФ – в 122 млн грн.

Он добавил, что даже с новой ценой ЗЗФ с его относительно ровным графиком потребления вынужден для полного удовлетворения своих нужд 12% электроэнергии покупать на самом дорогом балансирующем рынке.

Руководитель ЗЗФ уточнил, что его завод потребляет около 179 СВт, а НЗФ – около 425 МВт.

Глава правления НЗФ Владимир Куцин утверждает, что продукция предприятия подорожала на $75/тонна, что делает его неконкурентоспособным на мировом рынке. При сохранении такой ситуации более длительное время предприятия вынуждены будут остановиться.

Руководители ферросплавных заводов, уже добившиеся остановки решения регулятора НКРЭКУ о повышении тарифа "Укрэнерго" в июле в шесть раз (для расчетов с ВИЭ – ИФ), заявили, что оспорят и новое решение НКРЭКУ о снижении этого тарифа на 10% в августе. По их мнению, необходимо предоставить заводам возможность заключать двусторонние договора с производителем дешевой электроэнергии "Энергоатом" или установить ограничения цен для энергоемких экспортных предприятий.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус отметил, что заключение подобных эксклюзивных контрактов НЗФ и ЗЗФ, афилированных с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, вызовет много кривотолков, поэтому необходимо разрабатывать единые критерии для всех предприятий с высокой долей электроэнергии в себестоимости, например, свыше 30%.

В то же время глава крупнейшего в Украине частного энергохолдинга "ДТЭК" Максим Тимченко предложил ферросплавщикам провести переговоры о возможности заключения двусторонних договоров. По его словам, ДТЭК мог бы выделить под эти поставки отдельные блоки.

На подорожание электроэнергии в размере до 25% с 1 июля пожаловался и ряд крупных потребителей: директор по финансам и экономике "Интерпайпа" Денис Морозов, представитель ArcelorMittal Кривой Рог, директор Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) Владимир Сивак. По словам последнего, электроэнергия составляет около 30-35% в себестоимости конечной продукции, поэтому предприятие сейчас работает в убыток.

В ходе заседания достигнута договоренность провести 18 июля при координации главы парламентского комитета Александра Домбровского заседание рабочей группы с участием регулятора НКРЭКУ и Минэнергоугля, на котором обсудить возможные пути решения проблемы крупных потребителей электроэнергии.

Помимо этого, НКРЭКУ 17 июля обсудит ситуацию с водоканалами, которые также пожаловались на подорожание электроэнергии в среднем на 20% и ряд других сложностей, с которыми они столкнулись после запуска рынка.

Домбровский посетовал, что Рада отказалась рассматривать его предложение о переносе даты запуска нового рынка на 1 октября этого года, однако предложение отсрочить его сейчас, спустя две недели после запуска, больше не озвучивалось и на заседании не обсуждалось. По мнению главы комитета, необходимо оперативно постараться решить наиболее острые вопросы, а более детально подводить итоги по итогам работы рынка за месяц-два или даже по итогам квартала.