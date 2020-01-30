Рост экономики Украины в IV кв.-2019 замедлился до 2,2% и вновь превысит 3% в I кв.-2020

Рост экономики Украины в четвертом квартале 2019 года замедлился до 2,2% и вновь превысит 3% в первом квартале 2020 года, сообщил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

"По нашим оценкам, за цифрой роста (ВВП - ИФ) в 3,3% в 2019 году стоит рост за четвертый квартал в 2,2% ... Касательно первого квартала у нас в настоящее время оценка роста ВВП выше 3%", - сказал он на брифинге в Киеве в четверг.