Экономика

15:34 30.01.2020

Рост экономики Украины в IV кв.-2019 замедлился до 2,2% и вновь превысит 3% в I кв.-2020

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Рост экономики Украины в IV кв.-2019 замедлился до 2,2% и вновь превысит 3% в I кв.-2020

Рост экономики Украины в четвертом квартале 2019 года замедлился до 2,2% и вновь превысит 3% в первом квартале 2020 года, сообщил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

"По нашим оценкам, за цифрой роста (ВВП - ИФ) в 3,3% в 2019 году стоит рост за четвертый квартал в 2,2% ... Касательно первого квартала у нас в настоящее время оценка роста ВВП выше 3%", - сказал он на брифинге в Киеве в четверг.

Теги: #нбу #прогноз #сологуб
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