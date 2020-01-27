Экономика

19:30 27.01.2020

SCM Holdings Limited приобрела виллу Les Cedres у Campari Group на Лазурном берегу

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SCM Holdings Limited приобрела виллу Les Cedres у Campari Group на Лазурном берегу

Инвестиционная компания SCM Holdings Limited объявила о приобретении у Campari Group объекта недвижимости – виллы Les Cedres на французском Лазурном берегу Средиземного моря.

"Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию", – говорится в сообщении SCM на ее сайте в понедельник без уточнения стоимости сделки.

Для SCM Holdings Limited недвижимость является ключевым бизнесом для инвестиций в Европе и Северной Америке, а также в горнодобывающей промышленности и металлургии, энергетике, СМИ и транспорте, отмечается в релизе.

Согласно данным британского издания FT, стоимость сделки составляет около EUR200 млн. Особняк Les Cèdres в Сен-Жан-Кап-Ферра площадью примерно 1700 кв. м был построен в ХIХ столетии и в начале ХХ века принадлежал королю Бельгии Леопольду II.

Итальянская компания приобрела особняк с 14 спальнями на 14 га земли в рамках своей покупки Société des Produits Marnier Lapostolle в 2016 году.

Ранее оценки стоимости виллы доходили до EUR350 млн.

Группа СКМ – профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в трех основных сферах бизнеса: горно-металлургической, электроэнергетической и финансовой, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, производстве минерального сырья, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, машиностроении и транспортном бизнесе.

В СКМ входят компании "Метинвест" и энергохолдинг "ДТЭК", банк ПУМБ, страховые компании "АСКА" и "АСКА-Жизнь", "Укртелеком", телекоммуникационная группа Vega, "Медиа группа Украина", "ЭСТА Холдинг" (недвижимость), "Украинский ритейл" (розничная торговля), UMG (производство минерального сырья), "Параллель" (оператор рынка нефтепродуктов), "Харвист" (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг Corum Group, транспортный холдинг "Портинвест" и др.

100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

Теги: #scm #вилла
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