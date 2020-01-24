Siemens рассчитывает вновь удвоить свой бизнес в Украине в последующие 3 года

Бизнес Siemens в Украине за последние три года удвоился, компания рассчитывает сохранить такие темпы роста и в последующие три года, сообщил генеральный директор "Сименс Украина" Мацей Томаш Зелиньски.

"В отраслях, где мы работаем - в энергетике, в пищевке, в бизнес-процессах, считаем это возможным при правильной политике правительства страны", – сказал она агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах Украинского дома, организованного в Давосе Фондом Пинчука, WNISEF и Horizon Capital.

По его словам, речь идет о продолжении политики энергетической независимости, повышении эффективности производства, дальнейшем развитии аграрного сектора, способного прокормить всю Европу и даже больше.

Кроме того, выступая на панели , Зелиньски отметил большой потенциал развития украинской промышленности за счет ее цифровой трансформации.

"Не так много стран, которые были бы так хороши, как Украина, и имеют ткойй потенциал для скачка", – сказал гендиректор.

В то же время он призвал украинские компании быть более гибкими, более рыночными и ориентированными на конкретных клиентов. "Siemens предлагает технологии, которые улучшают эффективность и помогают нашим клиентам быть более успешными", – добавил Зелиньски.

Отвечая на вопрос, намерен ли участвовать Siemens в приватизации "Турбоатома" (Харьков) в случае, если такая приватизация будет объявлена, он сказал: "Будем смотреть".

Основанное в 1997 году ДП "Сименс Украина" является поставщиком продуктов, услуг и комплексных решений для энергетики, промышленности, транспорта, автоматизации зданий и городской инфраструктуры. Центральный офис находится в Киеве, региональные филиалы - во Львове, Днепре, Кривом Роге, Одессе и Харькове.

По данным агентства, в 2018 году чистый доход компании вырос на 20,5% по сравнению с 2017 годом - до 1 млрд 134,39 млн грн, чистая прибыль сократилась на 47,7% – до 17,39 млн грн.

Siemens AG - технологический концерн, ведущий мировой производитель оборудования, поставщик решений и технологий для промышленности, энергетики и городской инфраструктуры, а также сферы здравоохранения.

Количество сотрудников компании в мире по состоянию на 30 сентября 2018 года, когда завершился 2018 финансовый год, составляло 379 тыс. чел. Ее доход в 2018 ФГ составил EUR83 млрд, чистая прибыль – EUR6,1 млрд.

Зелиньски возглавил "Сименс Украина" в начале октября 2016 года, имея на то время более чем 14-летний опыт работы в концерне Siemens AG, где занимал ряд руководящих должностей, работая, в частности, на польском и российском рынках.