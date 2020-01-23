Экономика

09:16 23.01.2020

ЕБРР рассматривает возможности для новых проектов в Украине - встреча Зеленского с Чакрабарти

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ЕБРР рассматривает возможности для новых проектов в Украине - встреча Зеленского с Чакрабарти

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти.

Как сообщает пресс-служба президента в среду, глава государства поблагодарил президента ЕБРР за портфель проектов в размере EUR1,115 млрд в 2019 году в Украине.

"Я очень рад, что наше конструктивное сотрудничество дает такие результаты. И надеюсь, что это станет нашим новым нормальным уровнем сотрудничества. Это цель, которую мы с вами ставили перед собой на нашей первой встрече", - отметил Зеленский.

Глава ЕБРР выразил удовлетворение прогрессом реформ в Украине, назвав ее среди топ-3 приоритетных в регионе. "Международная финансовая структура рассматривает возможности для новых проектов в Украине", - говорится в сообщении.

Теги: #ебрр #зеленский #чакрабарти
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