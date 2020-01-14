Экономика

14:03 14.01.2020

Гончарук поручил за несколько недель обеспечить работу онлайн-площадок на рынке древесины

1 мин читать
Гончарук поручил за несколько недель обеспечить работу онлайн-площадок на рынке древесины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил главе Государственного агентства лесных ресурсов (Гослесагентство) Андрею Заблоцкому в кратчайшие сроки обеспечить работу онлайн-площадок на рынке оборота древесины.

"С первого февраля у нас должны принципиально измениться правила работы рынка. Древесина должна продаваться через конкурентные процедуры, а прямые контракты должны уйти в историю", - сказал Гончарук в ходе совещания с представителями территориальных органов Государственного агентства лесных ресурсов во вторник в Киеве.

В связи с этим Гончарук поручил главе Гослесагентства обеспечить работу онлайн-площадок с 1 февраля.

"Это ориентир, мы не привязываемся к конкретной дате, но рассчитываю на то, что в ближайшее время, буквально на протяжении следующих недель ситуация принципиально поменяется", - подчеркнул глава правительства.

Он подчеркнул, что критическим для него является задача обеспечения централизованного оборота древесины.

"Поручаю с 1 февраля обеспечить переход всех хозяйств на работу с учетом централизованной системы оборота древесины", - сказал премьер.

Кроме того, Гончарук попросил Заблоцкого провести кадровые чистки в ведомстве, оставив только порядочных сотрудников.

Теги: #древисина #гончарук #гослесагентство #кабмин #онлайн_платформы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:08 14.01.2020
У Гончарука работает 4 штатных советника, 2 помощника и 21 советник на общественных началах

У Гончарука работает 4 штатных советника, 2 помощника и 21 советник на общественных началах

11:27 11.01.2020
Украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с крушением самолета "МАУ" - Гончарук

Украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с крушением самолета "МАУ" - Гончарук

09:48 11.01.2020
Гончарук поручил полноценно запустить централизованный учет древесины в Украине до 1 февраля 2020г

Гончарук поручил полноценно запустить централизованный учет древесины в Украине до 1 февраля 2020г

14:56 10.01.2020
Кабмин повысил оклад генпрокурора почти до 94 тыс грн

Кабмин повысил оклад генпрокурора почти до 94 тыс грн

22:29 09.01.2020
Гончарук и посол Великобритании обсудили заключение нового соглашения о политическом и торговом сотрудничестве

Гончарук и посол Великобритании обсудили заключение нового соглашения о политическом и торговом сотрудничестве

13:00 08.01.2020
Украина будет требовать публичности расследования крушения самолета МАУ в Тегеране

Украина будет требовать публичности расследования крушения самолета МАУ в Тегеране

12:59 08.01.2020
Украина подала ходатайства для участия в расследовании авиакатастрофы в Иране – Гончарук

Украина подала ходатайства для участия в расследовании авиакатастрофы в Иране – Гончарук

12:59 08.01.2020
Гончарук: события вокруг Ирана происходят очень быстро, вчера еще не было оснований прекратить использовать его воздушное пространство

Гончарук: события вокруг Ирана происходят очень быстро, вчера еще не было оснований прекратить использовать его воздушное пространство

12:44 08.01.2020
Гончарук уверен: причины авиакатастрофы под Тегераном будут выяснены достаточно быстро, но о версиях говорить рано

Гончарук уверен: причины авиакатастрофы под Тегераном будут выяснены достаточно быстро, но о версиях говорить рано

12:44 08.01.2020
Госавиаслужба проведет внеплановые проверки безопасности полетов МАУ

Госавиаслужба проведет внеплановые проверки безопасности полетов МАУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина вошла в ТОП-5 мировых экспортеров курятины - Милованов

Премии работникам "Нафтогаза" за получение по арбитражу $2,9 млрд еще не назначены, но предусмотрены трудовыми контрактами – Витренко

Глава ОГТСУ с точностью до цента озвучил платеж "Газпрома" "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража

Зеленский подписал закон о противодействии рейдерству

Набсовет "Укрэнерго" объявил конкурс на должность главы правления компании

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина вошла в ТОП-5 мировых экспортеров курятины - Милованов

"МАУ" планирует закрыть рейс в Бангкок по завершению туристического сезона

"Аграрный фонд" меняет принципы работы со страховыми компаниями

Группа "Нафтогаз" перечислила ОГТСУ около 4 млрд грн предоплаты за транзит и внутреннюю транспортировку

Премии работникам "Нафтогаза" за получение по арбитражу $2,9 млрд еще не назначены, но предусмотрены трудовыми контрактами – Витренко

Глава ОГТСУ с точностью до цента озвучил платеж "Газпрома" "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража

Зеленский подписал закон о противодействии рейдерству

Toyota отзывает около 700 тыс. автомобилей в США

НБУ включил в список участников валютных интервенций с запросом лучшего курса Универсал Банк

Украинские чиновники обсудили развитие ВИЭ с новым Еврокомиссаром по вопросам энергетики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА