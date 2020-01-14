Гончарук поручил за несколько недель обеспечить работу онлайн-площадок на рынке древесины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил главе Государственного агентства лесных ресурсов (Гослесагентство) Андрею Заблоцкому в кратчайшие сроки обеспечить работу онлайн-площадок на рынке оборота древесины.

"С первого февраля у нас должны принципиально измениться правила работы рынка. Древесина должна продаваться через конкурентные процедуры, а прямые контракты должны уйти в историю", - сказал Гончарук в ходе совещания с представителями территориальных органов Государственного агентства лесных ресурсов во вторник в Киеве.

В связи с этим Гончарук поручил главе Гослесагентства обеспечить работу онлайн-площадок с 1 февраля.

"Это ориентир, мы не привязываемся к конкретной дате, но рассчитываю на то, что в ближайшее время, буквально на протяжении следующих недель ситуация принципиально поменяется", - подчеркнул глава правительства.

Он подчеркнул, что критическим для него является задача обеспечения централизованного оборота древесины.

"Поручаю с 1 февраля обеспечить переход всех хозяйств на работу с учетом централизованной системы оборота древесины", - сказал премьер.

Кроме того, Гончарук попросил Заблоцкого провести кадровые чистки в ведомстве, оставив только порядочных сотрудников.