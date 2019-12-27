Экономика

12:48 27.12.2019

"ArcelorMittal Кривой Рог" инвестировал более $60 млн в реконструкцию мелкосортного стана, проводит горячие испытания

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"ArcelorMittal Кривой Рог" инвестировал более $60 млн в реконструкцию мелкосортного стана, проводит горячие испытания

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.), по уточненным данным, инвестировал $60 млн в реконструкцию мелкосортного стана № 250-4, приступив во второй половине декабря к горячим испытаниям новой линии производства арматуры с шпулерной намоткой.

Как сообщается в пресс-релизе компании в пятницу, данный этап означает завершение масштабной модернизации стана, которую на протяжении этого года осуществляло предприятие совместно с итальянской компанией Danieli.

При этом отмечается, что благодаря реконструкции стана у АМКР появилась возможность выпускать арматуру №№ 8–24 в бунтах со шпулерной намоткой - новый вид продукции в сортаменте предприятия, который позволит открыть новый рынок. Использование арматуры в бунтах дает значительную экономию потребителям, поскольку при раскрое такого арматурного проката отходы практически исключены, поясняется в релизе.

Ввод в эксплуатацию и сертификация стана по выпуску новой продукции продолжатся в январе-феврале 2020 года. Производство арматуры в бунтах на продажу начнется в конце первого квартала 2020 года. 

Помимо установки линии шпулерной намотки, реконструкция мелкосортного стана №250-4 также включала строительство современной нагревательной печи мощностью до 200 тонн в час, установку дополнительных пяти черновых клетей и строительство новой линии упаковки арматуры в прутках. Новое оборудование стана позволит увеличить выпуск арматуры из литой заготовки. Новая нагревательная печь, в которой можно легко менять режим нагрева, даст возможность оптимизировать энергопотребление, что в свою очередь поможет снизить влияние на окружающую среду.

До реконструкции мелкосортный стан № 250-4 мог выпускать продукцию только из квадратной заготовки сечением 80х80 мм, которую производили в цехе блюминг по устаревшей технологии. Теперь стан будет производить арматурный прокат из заготовок 130х130 мм и 150х150 мм, полученных на новых машинах непрерывного литья заготовок. Таким образом, АМКР сможет расширить свою продуктовую линейку и предлагать на рынках больше металлопродукции с высоким качеством, резюмирует пресс-служба компании.

ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Теги: #инвестиции #arcelormittal
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