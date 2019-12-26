Экономика

15:42 26.12.2019

Ежегодно бюджет теряет от 2 до 3 млрд грн от неуплаты таможенных платежей поставщиками гумпомощи - замминистра соцполитики

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Ежегодно бюджет теряет от 2 до 3 млрд грн от неуплаты таможенных платежей поставщиками гумпомощи - замминистра соцполитики

Заместитель министра социальной политики Олег Коваль заявил, что государство ежегодно теряет от 2 до 3 млрд грн из-за неуплаты таможенных платежей лицами, которые ввозят в Украину товары под видом гуманитарной помощи.

"По моим подсчетам в неделю государство в виде потерь от неуплаты таможенных платежей теряет около 2 миллионов долларов. То есть в год это около 2-3 млрд грн и это только НДС. Цифры потрясающие и бизнес должен опомниться", - заявил Коваль в четверг на пресс-конференции в Министерстве социальной политики.

Теги: #таможня #бюджет #минсоцполитики #гумпомощь
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