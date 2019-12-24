Экономика

13:30 24.12.2019

Кабмин запустил сервис проверки квитанций в электронной форме – Дубилет

1 мин читать
Кабмин запустил сервис проверки квитанций в электронной форме – Дубилет

Кабинет министров запустил сервис проверки квитанций в электронной форме, который снимает необходимость предоставлять бумажные квитанции об оплате госуслуг, сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

"Только что мы запустили сервис check.gov.ua – официально проголосовали на заседании Кабмина. Этот сервис сэкономит украинцам много времени. С его помощью можно проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их "в бумаге" с мокрой печатью", – написал Дубилет во вторник в Телеграм-канале.

Чтобы им воспользоваться, нужно ввести код квитанции.

"Пока что к сервису подключены два банка – ПриватБанк и monobank. Другие банки подключатся в ближайшее время", – отметил министр.

Правительство в течение месяца изменит должностные инструкции в точке предоставления госуслуг, добавил Дубилет.

Теги: #дубилет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:24 24.12.2019
Кабмин запустил сервис проверки квитанций в электронной форме

Кабмин запустил сервис проверки квитанций в электронной форме

10:37 20.12.2019
В правительстве работают над упрощением взаимодействия бизнеса с военкоматами при кадровом администрировании - Дубилет

В правительстве работают над упрощением взаимодействия бизнеса с военкоматами при кадровом администрировании - Дубилет

11:16 18.12.2019
С 2010 года выехали из Украины и остались за границей 4 млн человек

С 2010 года выехали из Украины и остались за границей 4 млн человек

10:04 17.12.2019
Кабмин в 2020г намерен предоставить украинцам возможность выбирать банк для выплаты зарплаты

Кабмин в 2020г намерен предоставить украинцам возможность выбирать банк для выплаты зарплаты

20:35 15.12.2019
Дубилет отказался от госохраны, его сопровождают два частных охранника

Дубилет отказался от госохраны, его сопровождают два частных охранника

09:59 05.12.2019
Правительство планирует запустить возможность для граждан общаться с госорганами через мессенджеры

Правительство планирует запустить возможность для граждан общаться с госорганами через мессенджеры

09:46 29.11.2019
Дубилет предлагает избавить украинцев от необходимости предъявлять чиновникам чеки об оплате

Дубилет предлагает избавить украинцев от необходимости предъявлять чиновникам чеки об оплате

14:39 28.11.2019
Дубилет анонсировал электронную перепись населения в 2019г

Дубилет анонсировал электронную перепись населения в 2019г

10:33 25.11.2019
Госслужащие Кабмина по-прежнему подавали бумажные декларации из-за устаревшего регламента - Дубилет

Госслужащие Кабмина по-прежнему подавали бумажные декларации из-за устаревшего регламента - Дубилет

10:18 21.11.2019
В Украине все готово к внедрению электронных доверенностей – Дубилет

В Украине все готово к внедрению электронных доверенностей – Дубилет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз Украины" за 9 мес. увеличил консолидированную чистую прибыль на 27% – до 21,3 млрд грн

Медведев: Тариф на транзит газа для Газпрома через Украину будет "гуманным", иначе мы бы не договорились

Зеленский призвал сети АЗС снизить фактические цены на топливо

Fitch улучшило рейтинг жизнеспособности ПриватБанка с "b-" до "b" и подтвердило Укрэксимбанка, Укргазбанка и Ощадбанка на уровне "b-"

Госказначейство перечислило 322,6 млн грн на выплату зарплаты шахтерам – премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

ЭМСС в 2020г начнет производство деталей для еще одной Китайской АЭС

Украина прекращает экспорт коньяка и шампанского – ТПП

"Укрпошта" намерена выставить на продажу 800 объектов недвижимости

Проминвестбанк сократил количество отделений в Украине до одного

Украинская архитектурная компания Archimatika открыла офис в Норвегии

Saga Development построит премиальный жилой комплекс Franklin Concept House в Шевченковском районе Киева

"Укртелеком" с 2020г повышает тарифы на услуги фиксированной телефонии на 20-24%

McKinsey проконсультирует Укрэксимбанк по стратегии развития

Украинский банк презентует два финтех-проекта в Кремниевой долине

"Нафтогаз Украины" за 9 мес. увеличил консолидированную чистую прибыль на 27% – до 21,3 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА