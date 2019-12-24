Кабмин запустил сервис проверки квитанций в электронной форме – Дубилет

Кабинет министров запустил сервис проверки квитанций в электронной форме, который снимает необходимость предоставлять бумажные квитанции об оплате госуслуг, сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

"Только что мы запустили сервис check.gov.ua – официально проголосовали на заседании Кабмина. Этот сервис сэкономит украинцам много времени. С его помощью можно проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их "в бумаге" с мокрой печатью", – написал Дубилет во вторник в Телеграм-канале.

Чтобы им воспользоваться, нужно ввести код квитанции.

"Пока что к сервису подключены два банка – ПриватБанк и monobank. Другие банки подключатся в ближайшее время", – отметил министр.

Правительство в течение месяца изменит должностные инструкции в точке предоставления госуслуг, добавил Дубилет.