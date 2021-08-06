Сытник: решение ВАКС об отмене заочного ареста Дубилета ударило по расследованию дела ПриватБанка
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артём Сытник огорчён решением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) об отмене заочного ареста экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета, и призывает унифицировать судебную практику в подобного рода вопросах.
"Недавно у нас было решение апелляции... по одному из фигурантов ПриватБанка. Дело очень чувствительное, к нему приковано большое внимание со стороны и наших международных партнёров", - сказал Сытник в пятницу на координационном совещании руководителей правоохранительных органов.
"Суд фактически отменил заочный арест. Это решение антикорупционного суда, честно говоря, очень болезненно ударило по делу (ПриватБанка - ИФ), потому что сейчас мы не знаем, куда двигаться", - добавил он.
По словам директора НАБУ, следует поднять вопрос унификации судебной практики в подобного рода вопросах.
"Следует унифицировать практику направления международно-праврвых поручений и вопросов экстрадиции... Сейчас у судов разный подход к решению этих вопросов", - сказал Сытник.
Также он высказался за то, чтобы разработать законопроект, который бы регулировал эти правовые нормы.
Как сообщалось, 20 июля Апелляционная палата ВАКС удовлетворила жалобу защитников подозреваемого экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета, отменив решение ВАКС о его заочном аресте от 2 июня 2021 года.
Хозсуд Киева постановлением от 2 января 2020 года открыл производство по делу №910/18214/19 по иску бывшего главы правления и экс-акционера ПриватБанка А.Дубилета (ранее владел 2,7249% акций) к государству в связи с национализацией банка.
Аналогичные иски в конце декабря 2019 года также подали экс-миноритарные акционеры и бывшие топ-менеджеры ПриватБанка: Тимур Новиков (по состоянию на 31 марта 2016 года владел 1,3625% акций), Олег Гороховский (0,3236%), Владимир Яценко (0,3229%), Татьяна Гурьева (0,2422%), Людмила Шмальченко (0,1614%) и другие. Ответчиками по делу выступают Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Министерство финансов Украины и государственный ПриватБанк.
Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка приняло решение о его национализации и влило в капитал финучреждения свыше 155 млрд грн.
Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (561,062 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.