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10:27 28.10.2021

ВАКС разрешил заочное расследование в отношении А.Дубилета

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ВАКС разрешил заочное расследование в отношении А.Дубилета

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего главы правления "Приватбанка", сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"28 октября 2021 года следователь судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованного прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего главы правления "ПриватБанка", - говорится в сообщении в Telegram‑канале САП.

В суде отметили, что указанное решение позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого, который скрывается от следствия за пределами территории Украины.

Решение Высшего антикоррупционного суда обжалованию не подлежит.

В свою очередь Центр противодействия коррупции (ЦПК) в Telegram сообщил, что экс-глава правления "ПриватБанка" Александр Дубилет принимал участие в заседании в режиме видеоконференции.

"Он продемонстрировал украинский и израильский паспорт. В Украину банкир возвращаться не собирается, потому что здесь ему якобы "угрожает опасность"", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в ходе следствия установлено, что в декабре 2016 года, за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным, глава правления совместно с другими лицами на основании ложных документов выплатил за счет банка свыше 136,89 млн грн в пользу страховой компании. связанной с "ПриватБанком".

Кроме этого, указанное лицо подозревается в растрате денежных средств банка в канун его национализации в особо крупном размере путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов за счет средств "Приватбанка", организации незаконной и документально не обоснованной замены должника на подконтрольную и связанную с банком компанию для дальнейшей невозможности взыскания средств в пользу банка и прикрытия совершенного преступления.

Общая сумма ущерба достигает более $314 млн, что согласно официальному курсу Национального банка Украины по состоянию на 16.12.2016 составляет 8 281 448 814,81 гривень.

20 июля Апелляционная палата ВАКС удовлетворила жалобу защитников подозреваемого экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета, отменив решение ВАКС о его заочном аресте от 2 июня 2021 года.

Хозсуд Киева постановлением от 2 января 2020 года открыл производство по делу №910/18214/19 по иску бывшего главы правления и экс-акционера ПриватБанка А.Дубилета (ранее владел 2,7249% акций) к государству в связи с национализацией банка.

Аналогичные иски в конце декабря 2019 года также подали экс-миноритарные акционеры и бывшие топ-менеджеры ПриватБанка: Тимур Новиков (по состоянию на 31 марта 2016 года владел 1,3625% акций), Олег Гороховский (0,3236%), Владимир Яценко (0,3229%), Татьяна Гурьева (0,2422%), Людмила Шмальченко (0,1614%) и другие. Ответчиками по делу выступают Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Министерство финансов Украины и государственный ПриватБанк.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка приняло решение о его национализации и влило в капитал финучреждения свыше 155 млрд грн.

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (561,062 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

 

Теги: #расследование #дубилет #вакс
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