События

21:20 02.09.2021

Экс-глава ПриватБанка Дубилет просит МВД удалить размещенную о нем информацию на их сайте

1 мин читать
Экс-глава ПриватБанка Дубилет просит МВД удалить размещенную о нем информацию на их сайте

Экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет просит Министерство внутренних дел Украины удалить размещенную о нем информацию на сайте ведомства, сообщила пресс-служба Окружного административного суд Киева.

"Истец просит суд признать противоправными действия МВД в лице департамента информатизации о внесении сведений о его розыске Национальным антикоррупционным бюро Украины к персонально-справочному учету Единой информационной системы Министерства. В то же время, Александр Дубилет просит обязать ответчика удалить информацию о нем, размещенную на официальном сайте Министерства во вкладке "Поисковые учеты МВД", разделе "Лица, которые скрываются от органов власти", - сказано в сообщении.

ОАСК также постановил привлечь к участию в деле Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика.

Сейчас суд открыл производство по данному административному делу, которое будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без вызова участников дела и проведения судебного заседании.

Теги: #оаск #дубилет #украина #просьба
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:18 02.09.2021
США предоставят еще $45 млн Украине на гуманитарные нужды

США предоставят еще $45 млн Украине на гуманитарные нужды

12:07 02.09.2021
Украина и США усиливают двухстороннее сотрудничество в сферах энергетики и климата – совместное заявление министерств

Украина и США усиливают двухстороннее сотрудничество в сферах энергетики и климата – совместное заявление министерств

10:19 02.09.2021
Украина и США осенью примут Хартию стратегического партнерства и рассмотрят план трансформации Украины – Кулеба

Украина и США осенью примут Хартию стратегического партнерства и рассмотрят план трансформации Украины – Кулеба

04:29 02.09.2021
Команде Зеленского при подготовке его визита в США нужно было создать повестку дня с предложениями, интересными и американской стороне – нардеп Фриз

Команде Зеленского при подготовке его визита в США нужно было создать повестку дня с предложениями, интересными и американской стороне – нардеп Фриз

03:40 02.09.2021
Переговоры Зеленского и Байдена являются подтверждением стратегического партнерства между Украиной и США, считают в "Голосе"

Переговоры Зеленского и Байдена являются подтверждением стратегического партнерства между Украиной и США, считают в "Голосе"

02:08 02.09.2021
Зеленский предложил Байдену новые меры по укреплению безопасности в Черноморском регионе

Зеленский предложил Байдену новые меры по укреплению безопасности в Черноморском регионе

01:23 02.09.2021
Совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки

Совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки

00:52 02.09.2021
США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины - Зеленский

США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины - Зеленский

00:08 02.09.2021
Кулеба: Зеленский и Байден вывели отношения Украины и США на новый уровень

Кулеба: Зеленский и Байден вывели отношения Украины и США на новый уровень

00:05 02.09.2021
Блинкен поблагодарил Зеленского за помощь в эвакуации людей из Афганистана

Блинкен поблагодарил Зеленского за помощь в эвакуации людей из Афганистана

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд продлил домашний арест Медведчуку до 31 октября

РФ возражает против продления мандата Миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ РФ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" - миссия США в ОБСЕ

Нежелание РФ продлевать мандат миссии ОБСЕ в ПП "Гуково" и "Донецк" свидетельствует о планах продолжить поставки оружия на оккупированный Донбасс – МИД

В Днепре в автомобиле произошел взрыв, пострадал водитель

СБУ разоблачила рекламное агентство, разрабатывавшее информкампании для "Л/ДНР" и "Единой России" в оккупированном Крыму

ПОСЛЕДНЕЕ

Число жертв урагана "Ида" в США возросло до 15 человек

Ажиотаж вокруг визита Зеленского в США неуместен - нардеп из ОПЗЖ

ЕС после событий в Афганистане предстоит уделять больше внимания странам Центральной Азии - Боррель

Страны G20 могут провести обсуждение Афганистана после Генассамблеи ООН - премьер Италии

Глава МИД Катара обещает как можно скорее помочь талибам открыть аэропорт в Кабуле для полетов

В Харьковской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней - ОГА

Экспертная рабочая группа в рамках ТКГ составит список шахт с риском затопления – советница главы ОП

Во Львове сотрудницу музея будут судить за пропажу книг на сумму более 8,5 млн грн

Суд продлил домашний арест Медведчуку до 31 октября

"Интергал-Буд" ввел в эксплуатацию 10 домов в Киеве и Гатном

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА