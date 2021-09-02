Экс-глава ПриватБанка Дубилет просит МВД удалить размещенную о нем информацию на их сайте

Экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет просит Министерство внутренних дел Украины удалить размещенную о нем информацию на сайте ведомства, сообщила пресс-служба Окружного административного суд Киева.

"Истец просит суд признать противоправными действия МВД в лице департамента информатизации о внесении сведений о его розыске Национальным антикоррупционным бюро Украины к персонально-справочному учету Единой информационной системы Министерства. В то же время, Александр Дубилет просит обязать ответчика удалить информацию о нем, размещенную на официальном сайте Министерства во вкладке "Поисковые учеты МВД", разделе "Лица, которые скрываются от органов власти", - сказано в сообщении.

ОАСК также постановил привлечь к участию в деле Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика.

Сейчас суд открыл производство по данному административному делу, которое будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без вызова участников дела и проведения судебного заседании.