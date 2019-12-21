Милованов: при приватизации "Турбоатома" важно учитывать отношения с "Электротяжмашем" и не допустить ухудшения ситуации

В случае приватизации АО "Турбоатом" ее необходимо проводить так, чтобы не допустить приход на предприятие недобросовестного собственника, считает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов

"Мы разговаривали с премьер-министром, о том, что если Турбоатом будет приватизироваться, то первый вопрос - отношения с "Электротяжмашем", потому что они работают в промышленной цепочке. И во-вторых, мы не хотим допустить каких-то рисков. Мы хотим, чтобы был инвестор или собственник, который будет развивать это предприятие, а не наоборот попытается с ним что-то сделать, чтобы убрать конкурента или ухудшить ситуацию", - сказал Милованов журналистам в Харькове в субботу.

"Это стратегический объект и мы будем к этому подходить как к отдельному проекту и в ручном режиме смотреть на каждого потенциального инвестора, на инвестиционные проекты, какие будут, и решать, хотим мы приватизировать, на каких условиях, когда, с кем и т.д", - добавил министр.

Он также подчеркнул, что приватизация не является самоцелью для правительства.

"Для нас важна на самом деле не сама приватизация... У нас есть определенные принципы, по которым мы решаем, что идет на приватизацию, а что остается в госуправлении. Приватизация не самоцель. Самоцель - рабочие места", - сказал Милованов.

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

По итогам 2018 года "Турбоатом" увеличил чистую прибыль на 7,6% к 2017 году - до 764,235 млн грн, чистый доход на 10%, до 2 млрд 615,4 млн грн.

По состоянию на второй квартал 2019 года государству в лице ФГИ Украины принадлежит более 75,22% акций АО. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd.