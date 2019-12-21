Экономика

17:44 21.12.2019

Милованов: при приватизации "Турбоатома" важно учитывать отношения с "Электротяжмашем" и не допустить ухудшения ситуации

2 мин читать
Милованов: при приватизации "Турбоатома" важно учитывать отношения с "Электротяжмашем" и не допустить ухудшения ситуации

В случае приватизации АО "Турбоатом" ее необходимо проводить так, чтобы не допустить приход на предприятие недобросовестного собственника, считает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов

"Мы разговаривали с премьер-министром, о том, что если Турбоатом будет приватизироваться, то первый вопрос - отношения с "Электротяжмашем", потому что они работают в промышленной цепочке. И во-вторых, мы не хотим допустить каких-то рисков. Мы хотим, чтобы был инвестор или собственник, который будет развивать это предприятие, а не наоборот попытается с ним что-то сделать, чтобы убрать конкурента или ухудшить ситуацию", - сказал Милованов журналистам в Харькове в субботу.

"Это стратегический объект и мы будем к этому подходить как к отдельному проекту и в ручном режиме смотреть на каждого потенциального инвестора, на инвестиционные проекты, какие будут, и решать, хотим мы приватизировать, на каких условиях, когда, с кем и т.д", - добавил министр.

Он также подчеркнул, что приватизация не является самоцелью для правительства.

"Для нас важна на самом деле не сама приватизация... У нас есть определенные принципы, по которым мы решаем, что идет на приватизацию, а что остается в госуправлении. Приватизация не самоцель. Самоцель - рабочие места", - сказал Милованов.

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

По итогам 2018 года "Турбоатом" увеличил чистую прибыль на 7,6% к 2017 году - до 764,235 млн грн, чистый доход на 10%, до 2 млрд 615,4 млн грн.

По состоянию на второй квартал 2019 года государству в лице ФГИ Украины принадлежит более 75,22% акций АО. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd.

Теги: #электротяжмаш #милованов #турбоатом
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:59 21.12.2019
Минэкономики ожидает укрепления гривни в ближайшие годы, допускает пересмотр макропрогноза

Минэкономики ожидает укрепления гривни в ближайшие годы, допускает пересмотр макропрогноза

11:44 21.12.2019
Перевозки продукции ГМК в направлении портов можно повысить за счет аукционов на все маршруты и отмены земельного налога для УЗ - Милованов

Перевозки продукции ГМК в направлении портов можно повысить за счет аукционов на все маршруты и отмены земельного налога для УЗ - Милованов

10:34 16.12.2019
Правительство в ближайшие дни представит карту инфраструктурных инвестпроектов

Правительство в ближайшие дни представит карту инфраструктурных инвестпроектов

13:21 13.12.2019
Минэкономики изучает подорожание импорта при росте гривни и допускает расследования

Минэкономики изучает подорожание импорта при росте гривни и допускает расследования

17:11 12.12.2019
Снижение учетной ставки должно положительно повлиять на курс гривни – министр экономики Украины

Снижение учетной ставки должно положительно повлиять на курс гривни – министр экономики Украины

16:24 11.12.2019
Средняя зарплата министра экономики Милованова составляет 31 тыс. грн

Средняя зарплата министра экономики Милованова составляет 31 тыс. грн

12:19 11.12.2019
Минэкономики изучает ситуацию с ценами на нефтепродукты - Милованов

Минэкономики изучает ситуацию с ценами на нефтепродукты - Милованов

17:58 09.12.2019
Министр экономики призывает НБУ понизить учетную ставку

Министр экономики призывает НБУ понизить учетную ставку

11:03 09.12.2019
Потери экономики Украины от агрессии РФ составляют от $50 млрд до $150 млрд – Милованов

Потери экономики Украины от агрессии РФ составляют от $50 млрд до $150 млрд – Милованов

16:38 05.12.2019
Суд возобновил в должности уволенного гендиректора "Энергостали", Минэкономики намерено обжаловать это решение - Милованов

Суд возобновил в должности уволенного гендиректора "Энергостали", Минэкономики намерено обжаловать это решение - Милованов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Газпром" будет платить "Нафтогазу" согласованный тариф за транзит, а размер тарифа регулятора - проблема "Нафтогаза" - Козак

Пакетные газовые договоренности включают мировое соглашение "Газпрома" и АМКУ по штрафу на $7,4 млрд

"Нафтогаз" продолжит добиваться от РФ компенсации за крымские активы в международном арбитраже

Газпром до 29 декабря выплатит Нафтогазу $2,9 млрд, правительство Украины подпишет мировое соглашение по иску на $7,4 млрд

Все соглашения между Газпромом, Нафтогазом и оператором ГТС Украины будут заключены согласно европейским принципам

ПОСЛЕДНЕЕ

Механизмы реализации законопроектов относительно имплементации норм BEPS неясны – мнение

Ряд украинских компаний имеет прямые контракты с "Газпромом" на поставку газа с 1 января

"Газпром" будет платить "Нафтогазу" согласованный тариф за транзит, а размер тарифа регулятора - проблема "Нафтогаза" - Козак

Документы для продления транзита с 1 января 2020г должны быть подписаны до 29 декабря

Concorde призывает Минэкоэнерго сменить руководство шахты "Краснолиманская" для разблокирования процесса ее приватизации

Транзитный тариф через Украину будет "конкурентный", на уровне стран Западной и Центральной Европы

"Газпром" может предоставить скидку при поставках газа в Украину к цене хаба NCG в зависимости от объема поставок

Пакетные газовые договоренности включают мировое соглашение "Газпрома" и АМКУ по штрафу на $7,4 млрд

"Нафтогаз" продолжит добиваться от РФ компенсации за крымские активы в международном арбитраже

Обязательств прямой закупки газа "Нафтогазом" у "Газпрома" в пакете нет, закупки будут обсуждаться на базе цены хаба NCG

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА