Экономика

15:29 21.12.2019

Concorde призывает Минэкоэнерго сменить руководство шахты "Краснолиманская" для разблокирования процесса ее приватизации

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Concorde призывает Минэкоэнерго сменить руководство шахты "Краснолиманская" для разблокирования процесса ее приватизации

ООО "Конкорд Консалтинг", выступающие советником по приватизации "Угольная компания "Краснолиманская", призвало руководство Министерства энергетики и охраны окружающей среды Украины сменить руководство госпредприятия, которое блокирует процесс его подготовки к продаже.

"Мы считаем, что приватизация ГП "Краснолиманская" невозможна при текущем руководстве компании и текущих отношениях между компанией и ее формальным собственником. Замена руководства угольной компании на более профессиональное и ориентированное на сотрудничество с государством позволит нам быстро и качественно подготовить компанию к приватизации", - написал гендиректор Concorde Capital Игорь Мазепа в колонке на сайте "Экономическая правда".

По его словам, после того, как в октябре 2019 года представители инвесткомпании получили заверения от врио директора шахты Сергея Пидика о готовности предоставить всю необходимую для подготовки к приватизации информацию, тот перестал выходить на связь.

При этом руководство Минэкоэнерго в лице замминистра Станислава Ковалевского также не способствует выполнению советником по приватизации поставленных перед ним задач.

"Отсутствие изменений в управлении будет свидетельствовать о том, что нынешняя власть ничем не отличается от предшественников в своем желании "крышевать" и перераспределять в свою пользу денежные потоки от государственных активов. Мы призываем правительство принять меры для возврата контроля государства над угольной компанией", - отметил Мазепа.

Он констатировал, что госшахта в последние два года работает не в интересах государства, а исключительно на частную компанию, связанную с бизнесменом Виталием Кропачевым, поскольку с марта 2018 года ГП "Краснолиманская" не добывает уголь, а все его шахтеры работают на частное ООО "Краснолиманское".

Как сообщалось, ООО "Краснолиманское", расположенное на территории ГП "Краснолиманская", в декабре 2003 года заключило с угольной компанией "Краснолиманская" договор на оказание услуг производственного характера, который в июне-2014 был продлен до декабря 2032 года.

В.Кропачев в интервью изданию "Экономическая правда" в начале 2018 года заявил, что долю Игоря Гуменюка в ООО "Краснолиманское" он приобрел за 24,5 млн грн. После выкупа еще одной доли у другого совладельца - Сергея Кузяры - подконтрольная ему "Укрдонинвест" сконцентрировала 100% ООО.

При этом "Краснолиманское" хочет через суд взыскать с госпредприятия "Угольная компания "Краснолиманская" 2,829 млрд грн.

Теги: #мазепа #concorde
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