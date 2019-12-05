Экономика

12:02 05.12.2019

"Энергоатом" откорректировал план ремонтной кампании с целью минимизации влияния диспетчерских ограничений весной 2020г. - Недашкоский

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"Энергоатом" откорректировал план ремонтной кампании с целью минимизации влияния диспетчерских ограничений весной 2020г. - Недашкоский

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" внесло изменения в план ремонтной кампании на 2020 год с целью минимизации влияния диспетчерских ограничений весной следующего года, сообщил журналистам президент ассоциации "Украинский ядерный форум", экс-глава НАЭК Юрий Недашковский.

"Мы уже имеем предупреждение от "Укрэнерго", что весну мы будем проходить с достаточно существенными диспетчерскими ограничениями, два-три блока могут быть в простое. Поэтому мы переделали план ремонтной кампании, чтобы у нас больше блоков вышло в плановые ремонты в весенне-летний период, когда нас могут ограничивать", - сказал он.

"То есть "Энергоатом" готовится к этой неприятной для нас ситуации", - добавил Недашкоский.

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" прогнозирует значительное ограничение генерации в 2020 году из-за стремительного роста "зеленой" энергетики, и связанного с этим недостатком высокоманевренных балансирующих мощностей.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #ремонт #энергоатом
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