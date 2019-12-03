Экономика

09:22 03.12.2019

ВАКС отклонил апелляцию Шульги на 15,4 млн грн залога в деле VAB Банка

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отклонила жалобу экс-главы банковского надзора НБУ Аллы Шульги на решение следственного судьи ВАКС от 13 ноября о ее аресте с альтернативой залога 15,368 млн грн по делу о стабкредите VAB Банку.

Такое решение суд принял в понедельник, сообщила адвокат Злата Симоненко агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, детективы НАБУ 11-12 ноября сообщили о подозрении экс-первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку, члену совета НБУ Николаю Каленскому и Шульге в завладении денежными средствами стабилизационного кредита VAB Банку на 1,2 млрд грн в октябре 2014 года.

Помимо них о подозрении было сообщено еще пятерым лицам: главе набсовета и замглаве правления VAB Банка, а также трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка.

С 13 по 15 ноября ВАКС вынес решения о домашнем аресте Каленского и взятии под стражу пяти других подозреваемых на 60 дней с альтернативой залога. Крупнейшая сумма залога определена Шульге – 15,368 млн грн, для директора Станиславской торговой компании – 1,92 млн грн, экс-зампреда правления VAB Банка – 1,15 млн грн, директора ООО "Бизнес-центр "Экспертиза" – 0,38 млн грн и основателю одного из обществ – 0,58 млн грн. Писаруку ВАКС избрал меру пресечения в виде залога 5 млн грн без содержания под стражей.

НБУ в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита признал ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев) неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Бахматюк, мажоритарий агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард", неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

Теги: #vab #шульга
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