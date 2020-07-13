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19:12 13.07.2020

Писарук ожидает окончательного снятия всех обвинений по делу о стабкредите VAB Банку

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Писарук ожидает окончательного снятия всех обвинений по делу о стабкредите VAB Банку

Экс-первый замглавы Нацбанка Украины (НБУ) Александр Писарук в связи с отменой 25 июня постановления о возобновлении уголовного дела о стабкредите VAB Банку ожидает скорейшего снятия с него всех обвинений, указывая на наличие у правоохранителей всех доказательств его невиновности.

"Мы уже подавали ходатайство о закрытии уголовного производства, и у правоохранительных органов есть все собранные нами доказательства, подтверждающие мою невиновность. (...) Ожидаю, что в ближайшее время все необходимые процессуальные действия будут предприняты и с меня будут окончательно сняты все обвинения", – сказал Писарук в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он уточнил, что, несмотря на отмену постановления, подозрение формально не снято.

Экс-первый замглавы НБУ допустил, что его могли использовать как наживку, чтобы обвинить экс-владельца VAB Банка Олега Бахматюка, однако подчеркнул, что подозревать сговор между ними абсурдно из-за хорошо известных конфликтных отношений.

"Мы с господином Бахматюком расходимся во всех вопросах, кроме одного: как кому-то могло прийти в голову, что я с ним сговорился… Подозревать, что мы могли сговориться, - это абсурд", – заявил Писарук.

Он также выразил сожаление, что НАБУ - организация, которую поддерживают все международные институции, абсолютно беспочвенно обвинила сотрудников НБУ в умышленном преступлении и отказывается теперь это признавать.

"Однако еще хуже продолжать этот абсурд и всячески оттягивать принятие логичного процессуального решения о закрытии уголовного дела в отношении меня и сотрудников НБУ", – подчеркнул Писарук.

Как сообщалось, детективы НАБУ 11-12 ноября 2019 года сообщили о подозрении Писаруку, который на тот момент и до настоящего времени возглавляет правление Райффайзен Банка Аваль, члену совета НБУ Николаю Каленскому и экс-главе банковского надзора НБУ Алле Шульге в завладении денежными средствами стабилизационного кредита VAB Банку на 1,2 млрд грн в октябре 2014 года. Помимо них о подозрении было сообщено еще пятерым лицам: главе набсовета и замглаве правления VAB Банка, а также трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка.

С 13 по 15 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес решения о домашнем аресте Каленского и взятии под стражу пяти других подозреваемых на 60 дней с альтернативой залога. Крупнейшая сумма залога была определена Шульге – 15,368 млн грн, для директора Станиславской торговой компании – 1,92 млн грн, экс-зампреда правления VAB Банка – 1,15 млн грн, директора ООО "Бизнес-центр "Экспертиза" – 0,38 млн грн и основателю одного из обществ – 0,58 млн грн. Писаруку ВАКС избрал меру пресечения в виде залога 5 млн грн без содержания под стражей.

В конце ноября 2019 года МВД Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск по этому делу Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталию Василюк.

НБУ в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита признал ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев) неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.


Полностью текст интервью с председателем правления банка Александром Писаруком читайте на сайте агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.com.ua

Теги: #vab #писарук
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